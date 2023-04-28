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Giresun'da cenaze yolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Giresun Bulancak'ta otomobil ile TIR'ın çarpıştığı feci kazada otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobildeki kişilerin, akrabalarının cenazesine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi

Giriş: 28.04.2023 - 00:52 | Güncelleme: ABONE OL
Giresun'da cenaze yolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
DHA

Giresun'un Bulancak ilçesine akrabalarının cenazesine gelenlerin içerisinde bulunduğu otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bulancak Karadeniz Sahil Yolu'nun Fatoğlu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yan yoldan ana yola giriş yapan ve Giresun istikametine gitmekte olan Nikolos G. yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR'la çarpıştı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

DHA'nın haberine göre, otomobilde bulunan Atilla Bektaş ve Hayri Çıplakçöke kaza yerinde hayatını kaybederken, Melek Bektaş, Cemile Çıplakçöke ve Firdevs Akbulut ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bulancak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobildekilerin, yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybeden akrabaları Bulancak Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydın Akbulut'un cenazesine katılmak için Erzurum'dan yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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