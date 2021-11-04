"NANKÖR VE KİBİRLİ!"

Malik ile birlikte çalışan bir müzik yapımcısına göre; şarkıcı, genç yaşta sahip olduğu şöhreti idare etme konusunda çok da başarılı değil. Yapımcı, bu durumun da Malik'i nankör ve kibirli bir hale getirdiğini öne sürdü.

Aynı yapımcı, bu konudaki sözlerini de, "Eğer sorunları konusunda biraz daha açık olsaydı sanırım çevresindeki insanlar ona daha sıcak davranıp, yardımcı olurdu." şeklinde sürdürdü.