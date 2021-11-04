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Gigi Hadid'den ayrılan Zayn Malik ile ilgili çarpıcı iddia: Saldırgan ve paranoyak oldu! - Magazin haberleri

Zayn Malik ile ilgili çarpıcı iddia: Saldırgan ve paranoyak oldu!

Gigi Hadid-Zayn Malik çiftinin yollarını ayırması büyük yankı uyandırırken, ünlü şarkıcıya yakın kaynaklar tarafından çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Malik'in kötü alışkanlıkları sebebiyle 'paranoyak' ve 'saldırgan' bir kişiliğe büründüğü ileri sürüldü

04.11.2021 - 15:11 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Gigi Hadid ile Zayn Malik, 6 yıllık ilişkilerini noktaladı. Sevgilisinin annesi Yolanda Hadid'e hem sözlü hem de fiziksel şiddet uygulaması nedeniyle uzaklaştırma ve öfke kursuna gitme cezası verilen Zayn Malik hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

  • "PARANOYAK VE SALDIRGAN OLDU"

    Malik'i geçmişten bu yana yakından tanıyanlar, 28 yaşındaki şarkıcının kötü alışkanlıklarına kendini fazla kaptırdığını, bu yüzden de "paranoyak" ve "saldırgan" bir kişiliğe büründüğünü ileri sürdü.

  • KIZININ VELAYETİ KONUSUNDA SORUN ÇIKABİLİR

    Bir avukatın New York Post'a verdiği bilgiye göre; bu durum, Hadid ile birlikteliğinden 13 aylık Khai adlı bir kızı olan Zayn Malik'in başını velayet konusunda da derde sokabilir. Ayrıca Gigi Hadid'in, Malik'in çok iyi bir baba olduğuna inandığı ve kızları için ortak velayet istediği de konuşuluyor.

  • "HAYATINI TOPARLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR"

    Ünlü şarkıcıya yakın kaynakların ileri sürdüğüne göre ise Zayn Malik, uyuşturucu bağımlılığıyla geçmişten bu yana başa çıkabilmiş değil.

    Gigi Hadid'in 57 yaşındaki annesi Yolanda Hadid'e şiddet uyguladığı iddiaları ortaya atıldıktan sonra bağlı bulunduğu plak şirketi tarafından da anlaşmasına son verilen Zayn Malik'in hayatını toparlamakta güçlük çektiği de ileri sürüldü.

  • "NANKÖR VE KİBİRLİ!"

    Malik ile birlikte çalışan bir müzik yapımcısına göre; şarkıcı, genç yaşta sahip olduğu şöhreti idare etme konusunda çok da başarılı değil. Yapımcı, bu durumun da Malik'i nankör ve kibirli bir hale getirdiğini öne sürdü.

    Aynı yapımcı, bu konudaki sözlerini de, "Eğer sorunları konusunda biraz daha açık olsaydı sanırım çevresindeki insanlar ona daha sıcak davranıp, yardımcı olurdu." şeklinde sürdürdü.

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