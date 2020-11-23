Hadid gibi heyecanını sosyal medya hesabından paylaşan One Direction'ın eski solisti Zayn Malik ise "Duygularımı kelimelerle anlatmak imkansız. Bu küçücük insana duyduğum sevgi, tecrübelerimin ötesinde. Hayatımda olduğu için çok mutluyum ve benim bebeğim olduğunu söylemekten gurur duyuyorum" şeklinde konuşmuştu.