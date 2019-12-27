Naime Sert nsert@haberturk.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında toplam sanayi ürünlerinin üretim değeri yüzde 31.5 artışla 1 trilyon 989 milyar TL, satış değerleri ise yüzde 32.4 artışla 1 trilyon 777 milyar TL'ye yükseldi.

En dikkat çeken yükseliş ana metal sanayi ürünlerinde görüldü. Girişimlerin 2028 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 13.6'sını ana metal sanayi ürünleri oluşturdu. Böylece 2010 yılından buyana gıda ilk kez ikinci sıraya düştü. 2018 yılında gıda sanayi ürünlerinden yapılan satış tutarı yüzde 12.9'da kaldı.

Gıdayı yüzde 10 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.

Ana sanayi gruplarına göre üretimden satışların payı (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ara malları 45.3 46.3 46.7 46.7 46.3 45.8 45.9 46.7 47.4 Dayanıklı tüketim malları 5.4 5.1 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 4.9 4.8 Dayanıksız tüketim malları 27.3 25.1 25.4 25.8 26.4 26.4 26.4 24.1 22.7 Enerji 6.4 7.2 7.4 6.4 5.6 4.8 4.3 5.0 5.7 Sermaye malları 15.7 16.2 15.3 15.9 16.5 17.9 18.3 19.2 19.4

DAYANIKLI VE DAYANIKSIZ TÜKETİMİN PAYI DÜŞTÜ

Ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında, toplam satış değerinin yüzde 47.4'ünü ara malları, yüzde 22.7'sini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu belirlendi. Enerjinin payı ise yüzde 5.7 olarak hesaplandı. Ara mallarının payı yüzde 46.7'den yüzde 47.4'e çıkarken, dayanıklı tüketim mallarının payının yüzde 4.9'dan yüzde 4.87e, dayanıksız tüketim mallarının payının yüzde 24.1'den yüzde 22.7'ye indiği dikkat çekti. Enerjinin payı yüzde 5'ten yüzde 5.7'ye , sermaye mallarının payı yüzde 19.2'den yüzde 19.4'e çıktı.

ORTA-DÜŞÜK TEKNOLOJİDE ARTIŞ

İmalat sanayisinde 2018'de üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, orta -düşük ve orta-yüksek teknoloji ürünlerin payının arttığı, yüksek ve düşük teknoloji ürünlerin payının ise azaldığı dikkat çekti. Yüksek teknoloji sınıfındaki ürünler toplam satış değerinin yüzde 3'ünü oluşturdu. 2017 yılında bu oran yüzde 3.2, 2016 yılında ise yüzde 3.3'tü. Düşük teknoloji ürünlerin payı yüzde 34.8'den yüzde 35.9'a çıkarken, orta-yüksek teknoloji gruplarının payı yüzde 26'dan yüzde 26.1'e çıktı.

ÇİMENTO ÜRETİMİ DÜŞTÜ, HAZIR BETON ÜRETİMİ YÜKSELDİ

2018 yılında Türkiye'de 1 milyon 411 bin adet otomobil üretildi. 2017 yılına göre düşüş yüzde 9 oldu. 196 milyon 159 bin 813 ton hazır beton, 659 bin 688 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 472 bin 177 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi. Çimento üretimi düşerken, hazır beton üretimindeki artış dikkat çekti.

ÇAY ÜRETİMİ AZALDI

TÜİK'in verilerine göre çay üretimi 2018 yılında 297 bin tona indi. 2017 yılında bu rakam 316 bin tonun üzerindeydi .