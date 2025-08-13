Yayımladığı mektupta, kul&uuml;be geldiği ilk g&uuml;nden beri hem saha i&ccedil;inde hem saha dışında, Paris Saint-Germain kalesini korumak i&ccedil;in her şeyini verdiğini belirten Donnarumma, Ne yazık ki birileri artık grubun bir par&ccedil;ası olamayacağıma ve takımın başarısına katkıda bulunamayacağıma karar verdi. Hayal kırıklığına uğradım ve moralim bozuldu. ifadelerini kullandı. Paris Saint-Germain taraftarlarına Parc des Princes Stadı nda veda etmek istediğini aktaran İtalyan kaleci, şunları kaydetti: Umurım taraftarların g&ouml;zlerinin i&ccedil;ine bir kez daha bakıp, olması gerektiği gibi veda etme fırsatım olur. Eğer bu olmazsa, desteğinizin ve sevginizin benim i&ccedil;in d&uuml;nyalar kadar değerli olduğunu ve bunu asla unutmayacağımı bilmenizi isterim. T&uuml;m duyguların, b&uuml;y&uuml;l&uuml; gecelerin ve beni evimde hissettiren sizlerin anısını her zaman yanımda taşıyacağım. Paris de oynamanın kendisi i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k bir onur olduğunu vurgulayan 26 yaşındaki kaleci s&ouml;zlerini ş&ouml;yle bitirdi: Takım arkadaşlarıma, ikinci aileme, her m&uuml;cadelemizde ve mutluluğumuzda paylaştığımız her an i&ccedil;in teşekk&uuml;r ederim. Sizler her zaman benim kardeşlerim olacaksınız. Bu kul&uuml;pte oynamak ve bu şehirde yaşamak benim i&ccedil;in &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k bir onurdu. Teşekk&uuml;rler Paris. 2021 Temmuz da İtalyan ekibi Milan dan PSG ye katılan Donnarumma, Fransız temsilcisiyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 Fransa Lig 1 şampiyonluğunun yanı sıra 2 Fransa Kupası ve 3 Fransa S&uuml;per Kupası kazandı.