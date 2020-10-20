Ghezzal için ültimatom!

Süper Lig’in 5. haftasını ‘bay’ geçen Beşiktaş, önümüzdeki hafta pazartesi günü Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik Gana Milli Takımı’ndan döndükten sonra koronavirüs testi pozitif çıkan Mensah'ın yanı sıra sakatlığı devam eden N’Koudou da forma giyemeyecek.

YALÇIN'DAN ÜLTİMATOM!

Kartal'da yeni transferlerden Ghezzal’ın durumu ise belli değil. Tedavisi devam eden Cezayirli futbolcunun oynayıp oynayamayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da sağlık heyetiyle yaptığı görüşmede, Ghezzal’ın bir an önce forma giyecek seviyeye getirilmesini istedi. Leicester City’den kiralanan 28 yaşındaki futbolcu, Denizlispor maçına yetişirse bu sezon ilk defa siyah-beyazlı formayı giyecek.