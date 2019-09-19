Gezen sinema tırı yola çıktı

19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde özel olarak üretilen 'Gezen Sinema Tırı' yaşadığı il ve ilçelerde sinema olmayan çocuklara ulaşmak için yola çıktı. Ersoy'un Ankara'dan uğurladığı tırın ilk durağı Ağrı olacak.
'Gezen Sinema Tırı' yola çıkmadan önce ilk filmi izleyen Keçiören Paşalı Necati İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri ile sohbet eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın sinema ile tanışması için de böyle bir formül geliştirdik. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği ile bu çalışmayı hayata geçirdik. Önceliğimiz, sineması olmayan iller ve ilçeler" dedi.
Sinema salonlarının 81 ile yayılmasının önemine işaret eden Bakan Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bizim bütün çocuklarımızın, gençlerimizin kültür sanat ile tanışması lazım. Sinema olduğu zaman daha keyifle, isteyerek geliyorlar. Sonuçta sinema salonlarının da 81 ile yayılması lazım. Sinema salonlarının yayılması için Bakanlık olarak, teşvik program çalışması da yapıyoruz. Çocuklarımızın sinema ile tanışması için de böyle bir formül geliştirdik. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği ile bu çalışmayla bunu hayata geçirdik. Önceliğimiz sineması olmayan iller ve ilçeler"
Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ve Bakanlık bürokratları katıldı. Projeyle sinema kültürünün yaygınlık kazanmasına katkı sağlamayı amaçlayan ve bir milyon öğrencinin ücretsiz olarak sinema ile buluşturulduğu "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesinde ulaşılamayan yerlerdeki çocukların sinemanın büyülü dünyası ile tanışması hedefleniyor.
81 koltuk kapasiteli, teknik ekipman ve iklimlendirme imkanına sahip tır ile özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sinema salonu olmayan illerde ve ilçelerde temel eğitim ve orta öğretim öğrencilerine film gösterimleri yapılacak. Film gösterimleri öncesinde yapılacak çeşitli interaktif sanat etkinlikleri ile çocukların diğer sanat dalları ile de buluşması amaçlanıyor.
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