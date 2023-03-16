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Market ürünlerini mobil uygulama üzerinden sipariş ile kullanıcılarla buluşturan Getir, uluslararası büyümesine katkı sağlayacağını açıkladığı stratejik bir atama gerçekleştirdi. Üç kıtada 9 ülkede faaliyet gösteren şirket, 1 Mart 2023 tarihi itibarıyla Global CFO’su olarak Osman Yılmaz’ı göreve getirdi.

FİNANSAL OPERASYONLARA LİDERLİK EDECEK

Firmadan yapılan açıklamaya göre, finans, finansal teknolojiler, operasyon ve risk yönetimi alanlarındaki 16 yılı aşkın bilgi ve deneyime Yılmaz, Getir’in küresel finans stratejisinin kurgulanmasına ve finans operasyonuna liderlik edecek.

Osman Yılmaz, “2015 yılından bu yana çalışmalarını takip ettiğim Getir’in küresel vizyonuna ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Getir, hepimizin hayatına dokunan ve gurur duyduğumuz bir şirket. Bu başarı hikayesinin parçası olmaktan mutluyum” ifadelerini kullandı.

Kariyerine İş Bankası’nda başladıktan sonra Yılmaz, sırasıyla TEB ve HSBC’de finansın farklı alanlarında liderlik görevleri üstlenmişti.

Matematiksel Finans alanında doktora sahibi olan Yılmaz, öncesinde Boğaziçi Üniversitesi'nden Finans Mühendisliği alanında yüksek lisans ve London School Economics / İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Ekonomi ve Yönetim alanında lisans derecesine sahiptir.

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