Getir İngiliz rakibini satın alıyor

Hızlı teslimat girişimi Getir, yurt dışında bir satın almaya imza atmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, Getir, İngiltere’de faaliyet gösteren hızlı teslimat uygulaması Weezy’nin tamamını satın alıyor.
Aldığı yatırımlar ile değerini milyar doların üzerine taşıyarak 'unicorn' statüsüne çıkan Getir, böylece yurt dışındaki ikinci satın almasını gerçekleştirmiş olacak. Getir, Temmuz ayında da Güney Avrupa’da faaliyet gösteren hızlı teslimat servisi Blok’u satın almıştı.
Verilen bilgiye göre, ilk yurtdışı açılımını sene başında Londra’da başlatan ve en son ABD’de hizmete başlamasıyla birlikte 3 kıtada 9 ülkede faaliyet gösteren Getir, Weezy’nin 700 civarındaki çalışanını da bünyesine katarak İngiltere’deki operasyonlarını daha da büyütecek.
Londra, Liverpool, Birmingham, Manchester gibi şehirler dahil olmak üzere toplam 15 şehirde faaliyet gösteren Getir, Weezy'nin satın alınmasıyla İngiltere’deki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
SIRADAKİ HEDEF NEW YORK VE BOSTON
Satın alma ile ilgili konuşan Getir Kurucusu Nazım Salur, "Birkaç hafta önce teknolojik girişimlerin merkezi ABD’de hizmet vermeye başladık. Yurt dışındaki büyümemizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Henüz genç bir girişim olmasına rağmen bölgesinde önemli yer edinmeyi başaran Weezy ile iş yapış biçimimizin ve kültürel yaklaşımımızın son derece uyumlu olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Getir’e büyük katkı sağlayacağına inanarak Weezy’i bünyemize katıyoruz" dedi.
Getir, şu anda Türkiye’ye ek olarak İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz ve ABD’de hizmet veriyor. Amerika’daki hizmetine geçtiğimiz haftalarda Şikago’dan başlayan Getir, sıradaki duraklarını ise New York ve Boston olarak açıkladı.
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