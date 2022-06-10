Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) ihracının detaylarını açıkladı.
Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran'da yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.
Geçmiş dönemde alınmış ilgili Bakanlar Kurulu Kararları ve Cumhurbaşkanı Kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, DHMİ’nin gayrisafi hasılatının yüzde 14’ü, KEGM’in gayrisafi hasılatının yüzde 10’u, tahakkuk ettiği ayı izleyen ayın sonuna kadar bütçeye gelir kaydedilmek amacıyla ilgili Kurumlarca ödeniyor.
10 YILDA 5.2 MİLYAR TL
Bu kapsamda DHMİ'den bütçeye 2022'nin ilk çeyreğinde 186.6, KEGM'den ise 131.5 milyon lira hasılat aktarıldı. Geçen yıl ise bu rakam DHMİ için 552 milyon TL, KEGM için ise 295.7 milyon TL oldu. Son 10 yılda 2 kurumdan bütçeye 5.2 milyar TL aktarıldı.
Aşağıdaki tablodan görüldüğü üzere KEGM'den aktarılan hasılatlar son 5 yılda düzenli olarak yükseldi. DHMİ gelirlerinde ise koronavirüs salgınının etkisi hissedildi. Dünya genelinde ülkelerin aldığı kapanma kararları hava trafiğinde düşüşe neden oldu.
DHMİ ve KEGM'den bütçeye aktarılan hasılatlar:
İLK 5 AYDA YOLCU SAYISI YÜZDE 82 YÜKSELDİ
2018 yılında DHMİ, havalimanlarında toplam 174.8 milyon yolcuya hizmet verirken bu rakam 2019'da 119.5 milyon yolcuya düştü. Bu düşüşte İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesi etkili oldu. Atatürk Havalimanı'nın yolcu sayısı DHMİ verilerine dahil ediliyordu. Ancak İstanbul Havalimanı'nın hizmet verdiği yolcular bu istatistiklerde yer almıyor. 2020'de DHMİ'nin hizmet verdiği yolcu sayısı koornavirüs etkisiyle 40.9 milyona kadar düşerken, 2021'de yeniden 65.3 milyona ulaştı.
2022'nin ilk 5 ayında ise DHMİ havalimanlarını kullanan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 yükselerek 24.1 milyona ulaştı.
DHMİ sitesinde yer alan verilere göre firma yılın ilk 4 ayında 2 milyar 664 milyon lira net gelir elde etti. Net geleriler geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısındaki artışa paralel bir şekilde yüzde 85 yükseldi.
KEGM'NİN GELİRLERİ YÜZDE 45 YÜKSELDİ
KEGM ise gemi trafik hizmetleri, kurtarma/yardım hizmetleri, seyir yardımcıları hizmetleri, deniz haberleşme hizmetleri, kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri sunuyor. Örneğin 10.000 tonluk yabancı bayraklı bir ticaret gemisi Karadeniz'den girerek İstanbul Boğazı'nı geçmek istediğinde KEGM'ye 2.246 dolar fener ve tahsiliye ücreti ödüyor.
KEGM sitesinde yer alan bilgilere göre kurum geçen yıl 3.2 milyar lira gelir elde etti. KEGM'nin gelirleri 2021'de 2020'ye göre yaklaşık yüzde 45 yükseldi. Aynı dönemde kurumun net kârı da yüzde 47 yükselerek 1.4 milyar liraya ulaştı. Bu artışlar yukarıda da görüldüğü gibi bütçeye aktarılan miktara olumlu yansıdı.
KEGM gelir ve gider tablosu:
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