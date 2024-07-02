Geri dönüşüm merkezinde facia! 6 çocuk annesi kadın öldü

Ataşehir'de bulunan bir geri dönüşüm merkezinde çalışan 6 çocuk annesi Filiz Sercan, iddiaya göre iş yeri sahibinin oğlunun kullandığı iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre annelerinin ölümünün ardından kirayı ödemekte zorlanan 6 çocuk oturdukları evden atılarak barakada yaşamaya başladı.

Sercan'ın ölümüne neden olan iş makinesi operatörü serbest bırakılırken, Filiz Sercan'ın yakınları bu duruma tepki göstererek çocuklara sahip çıkılmasını istedi.

Olay, 28 Mayıs'ta bir geri dönüşüm merkezinde meydana geldi. 6 çocuğu olan Filiz Sercan (43) geri dönüşüm merkezinde günlük yevmiye ile çalışıyordu. Sercan 28 Mayıs sabahı geri dönüşüm merkezindeki işine gitti. İddiaya göre, iş yeri sahibinin oğlu olan Muhammer T. kullandığı iş makinesi ile geri manevra yaptığı sırada Filiz Sercan'ı görmedi. Filiz Sercan iş makinasının altında kaldı.

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Sercan, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Filiz Sercan hayatını kaybettikten sonra 6 çocuğu kirayı ödeyemediği için oturdukları evden atıldı. Babaları da cezaevinde olan 6 kardeşe yakınlarının da yardımıyla kalmaları için bir bakara yapıldı. 2'si engelli toplam 6 çocuk barakada yaşam mücadelesi veriyor.