Gerçek mi sahte mi: Evde yapabileceğiniz pratik bir test ile balın saf olup olmadığını öğrenebilirsiniz!
Günümüzde market raflarında çeşit çeşit bal bulmak mümkün. Ancak, bu balların ne kadar saf ve doğal olduğunu anlamak bazen zor olabiliyor. Evde kolayca uygulayabileceğiniz birkaç basit yöntemle balın gerçek mi sahte mi olduğunu test edebilirsiniz. İşte detaylar...
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Balın saf olup olmadığını anlamak, sağlığımız ve beslenme alışkanlıklarımız açısından büyük önem taşır. Sahte ballar, hem besin değerlerinden yoksundur hem de çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Neyse ki, evde kolayca yapabileceğiniz pratik testlerle balın saflığını kontrol edebilirsiniz. İşte konuya ilişkin merak edilenler...
- 2
1. ILIK SU SİZE YARDIMCI OLABİLİR
Bir bardak ılık suya bir kaşık bal ekleyin. Karıştırın ya da o şekilde bırakın.
Eğer bal belirli türden şeker şuruplarıyla karıştırıldıysa suda çözünmeye başlayacaktır.
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Saf balların birçoğu ve maalesef bazı saf olmayan ballar birbirine tutunup katı hâlde bardağın dibine çökecek ya da kaşığa yapışıp kalacaktır.
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- 4
2. MUM FİTİLİ YA DA MAKYAJ PAMUĞU
Bu test yalnızca balda ek su olup olmadığını kontrol içindir çünkü su, balın yanmasını engelleyebilir.
Bir makyaj pamuğunu ya da bir mumun pamuktan yapılmış fitilini bala batır ve fazlasını sallayarak silkeleyin.
- 5
Pamuğu ya da fitili tutuşturmaya çalışın. Eğer kolayca yanarsa muhtemelen su katılmamıştır ama içinde başka maddeler de olabilir.
Yanmazsa ve onun yerine bir çıtırtı sesi çıkarırsa su eklenmiş olabilir.
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3. BALI KAĞIT HAVLUYA DAMLATIN
Eğer bala su katıldıysa sulu kısım kağıt tarafından emilebilir ya da kurutma kağıdı gibi emici bir materyal üstünde ıslak bir iz bırakabilir.
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- 7
Saf bal kağıt tarafından emilmez. Ama ne yazık ki çoğu şeker şurubuyla seyreltilmiş bal da emilmez. Bu sebeple bu yöntemin yüz de yüz doğru sonuç veremeyeceğini de hesaba katmanız gerekir.
Kaynak: WikiHow