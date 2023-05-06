Roman ve filmin karakterlerinden "Güdük Necmi" ile de ilgili bilgi veren Karasalihoğlu, şunları kaydetti:

"Romanımızda 'Güdük Necmi' karakteri, Rıfat Ilgaz'ın kendisi. Normalde Rıfat Ilgaz uzun boyluydu. Boyuna bakıp da 'Neden Gücük Necmi?' dediklerinde, 'Okula başladığımda çok kısa boyluydum, bir yıl içerisinde uzadım ama bu ismi kendime layık gördüm.' der.