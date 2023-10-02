Gerard Depardieu sessizliğini bozdu: Asla bir kadına tacizde bulunmadım

GERARD DEPARDIEU HAKKINDA

Gerard Depardieu, küçük bir gezici tiyatroyla başladığı oyunculuk kariyerinde Bertrand Blier'nin 'Les Valseuses (1971)' filmiyle başrole yerleşti. Bundan sonra ise dramadan maceraya, komediden tarihi filmlere tüm türlerde performansını sergiledi.

Yalnız Fransız sinemasında değil İtalyan, Rus, Alman ve Orta Asya sinemalarında da boy gösteren Depardieu sanat filmlerinde yer aldığı kadar gişe filmlerinin sevilen karakterlerini canlandırdı. Depardieu, sinema tarihine adını yazdırmış ustalarla çalıştı. Truffaut'nun yönettiği 'Son Metro' (Le Derniere Metro-1980) Oscar ve Altın Küre'de 'Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü'ne aday gösterilirken, Depardieu'ya 'En İyi Erkek Oyuncu Cesar'ını getirmişti.

Oyunculuğun yanı sıra kamera arkasına da geçen Gerard Depardieu, Moliere'in 'Tartüf'ünü sinemaya aktarmış ve ortak yönetmenliğini üstlendiği iki film çekmişti.

Fotoğraflar: Reuters, Avalon