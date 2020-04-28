"İLK GÖRÜŞTE AŞKTI"

Georgina Rodriguez, ertesi gün futbolcuyla başka bir moda etkinliğinde karşılaştıklaştıklarından bahsederek sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

Daha sonra iş çevremin dışında, başka bir mekanda sohbet ettik. Bu her ikimiz için de ilk görüşte aşktı.