Georgia Meacham işitme engelli olduğunu yıllar sonra açıkladı

"YAŞIM İLERLEDİKÇE GİZLEMEYE BAŞLADIM"

17 aylıktan beri her iki kulağında da işitme cihazı kullandığını söyleyen Georgia Meacham, büyürken her gün okula pembe ışıltılı işitme cihazları takarak gittiğini ve hiçbir zaman engelini gizleme ihtiyacı hissetmediğini anlattı.

"Okula giderken çok fazla kendime güvenim vardı. Hiçbir zaman işitme engelimden dolayı zorbalığa maruz kalmadım" diyen oyuncu, yaşı ilerledikçe kendine güvensizlik yaşamaya başladığını söyledi.