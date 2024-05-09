Georgia Meacham işitme engelli olduğunu yıllar sonra açıkladı
Modellik kariyerinin ardından sinemaya giriş yapan ve Gal Gadot ile 'Wonder Woman 1984' filminde rol alan Georgia Meacham, yıllardır sır olarak sakladığı işitme engeliyle yüzleşmeye hazır olduğunu belirterek, itirafta bulundu
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'Wonder Woman 1984' filminde Gal Gadot ile birlikte rol alan İngiliz oyuncu Georgia Meacham, 10 yıldan fazla bir süredir gösteri dünyasında engelliliğini bir sır olarak sakladıktan sonra orta derecede işitme engelli olduğunu açıkladı.
30 yaşındaki Georgia Meacham, fotoğrafçıların ve film yönetmenlerinin talimatlarını takip etmek için dudak okumayı öğrendiğini anlattı.
Ünlü yıldız; "Engelimi saklamak şimdiye kadar yaptığım en yorucu şeylerden biri oldu ama yeni hayatıma başlayacağım için çok heyecanlıyım" dedi.
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"YAŞIM İLERLEDİKÇE GİZLEMEYE BAŞLADIM"
17 aylıktan beri her iki kulağında da işitme cihazı kullandığını söyleyen Georgia Meacham, büyürken her gün okula pembe ışıltılı işitme cihazları takarak gittiğini ve hiçbir zaman engelini gizleme ihtiyacı hissetmediğini anlattı.
"Okula giderken çok fazla kendime güvenim vardı. Hiçbir zaman işitme engelimden dolayı zorbalığa maruz kalmadım" diyen oyuncu, yaşı ilerledikçe kendine güvensizlik yaşamaya başladığını söyledi.
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Londra Queen Mary Üniversitesi'ne başladığında kulağındaki işitme cihazını saçıyla kapatmaya başladığını anlatan Georgia Meacham, engellilikle ilgili konuları görmezden geldiğini söyledi.
"İşitme engelli olduğumdan bahsetmeyi sevmiyordum" diyen Georgia Meacham, "Yeni tanıştığım insanlara bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyordum" diye ekledi.
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Rahatsızlıktan kaçınmanın en iyi yolunun engelliliğinden kurtulmak olduğuna inanan Georgia Meacham, “Sağır olmakla bağımı kopardığımı hissettim" itirafında bulundu.
Kendine güvensizliğinin yetişkinliği döneminde sürdüğünü söyleyen Georgia Meacham, 18 yaşında modellik sektörüne girdiğinde seçmelerde işitme cihazını takmamaya başladığını anlattı.
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"İŞİTME CİHAZIMI GİZLERSEM DAHA İYİ BİR MODEL OLACAKTIM"
"Modellik hayatımın taze bir dönemi haline geldi, kendimi yeniden kimliklendirmek istiyordum" diyen Georgia Meacham, "İşitme cihazımı gizlemenin beni daha başarılı bir model yapacağına inanıyordum" şeklinde konuştu.
Pek çok büyük marka için modellik yapan ünlü yıldız, işitme cihazı olmadan çalışmanın yolunu bulmuştu. "Çekimlerde hızla işitme cihazımı çıkarıp çantama atıyordum. Cidden onlardan nefret ediyordum" diyen Meacham, "Aslında tamamen inkar ediyordum. Sette sürekli ne söylendiğini tahmin etmek zorunda kalıyordum" diye konuştu.
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'Bridget Jones’ Baby' ve 'Wonder Woman 1984' filmleriyle oyunculuk alanında başarısını kanıtlayan Georgia Meacham, dudak okuyarak çekimleri tamamladığını anlattı. Meacham, "Sürekli dudak okumak, zihinsel olaran çok yorucuydu. Kendi başıma çalışıyordum ve sırrımı saklamaya çalışıyordum" ifadesini kullandı.
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Georgia Meacham, işitme engeliyle yüzleşmeye hazır olduğunu belirterek, "İnsanlar muhtemelen bana bakıp 'Herhangi bir sorunu olmayan, uzun boylu, sarışın bir model' diye düşünüyorlar ama ben insanlara engelliliğin belirli bir görünüme sahip olmadığını göstermek istiyorum" diye konuştu.