George Clooney ve Amal Clooney çifti Venedik'te
Ünlü oyuncu George Clooney ile insan hakları savunucusu ve avukat eşi Amal Clooney, Venedik Film Festivali için İtalya'da. Ünlü çiftin su şehriyle uyumlu stili dikkat çekti
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Clooney'ler Venedik'te! George ve Amal Clooney çifti, İtalya'nın Venedik kentinde Marco Polo Havaalanı'ndan ayrılıp bir deniz taksisine doğru giderken görüntülendi.
63 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu ile 46 yaşındaki avukat ve insan hakları savunucusu eşi, Venedik Film Festivali için ayak bastıkları İtalya şehrinde el ele poz verdi.
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Amal Clooney kısa, sarı elbise ve büyük şapkasıyla, George Clooney de tişört ve pantolondan oluşan rahat stiliyle Venedik havasına uyum sağladı.
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George Clooney, Brad Pitt ile birlikte rol aldığı yeni filmi 'Wolfs'un Venedik Film Festivali kapsamında yapılacak ilk gösterimine katılacak.
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Filmin diğer başrol oyuncusu Brad Pitt de sevgilisi Ines de Ramon'la birlikte Venedik'e ayak bastı. 60 yaşındaki Pitt, 34 yaşındaki mücevher tasarımcısı kız arkadaşıyla birlikte hayranlarını selamladı.