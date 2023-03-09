Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 48 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertli ekip, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 24 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Medipol Başakşehir bu maçlarda 26 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Turuncu-lacivertli takım, bu kulvarda oynadığı 12 maçın 8'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, sadece birini kaybetti.

Medipol Başakşehir, bu sezon mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.