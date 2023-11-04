Genetik bir deri bozukluğu ile dünyaya gelen küçük kızın kalplere dokunan hikâyesi
Anna, genetik bir deri bozukluğu olan harlequin tipi iktiyozis hastalığı ile dünyaya geldi. Küçük kızın hayatına normal şekilde devam etmesi için birkaç saatte bir ilaç sürmesini içeren çok adımlı bir bakım rutini var.
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Jennie Wilklow ve eşi uzun zamandır çocuk sahibi olmak istiyordu. Normal bir hamilelik sürecinin arkasından doğum yapan Jennie doğumdan sonra kucağına verilen kızı Anna ile hayatının şokunu yaşadı.
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Anne, o anı şöyle anlatıyor: Her şey görünüşte mükemmeldi. Cildi, havaya temas etmesinden birkaç dakika sonra sertleşmeye başladı ve ardından parçalanarak vücudunun her yerinde açık yaralar oluştu. Cildi zırhı andıracak şekilde kuru ve sert hale geldi.
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Jennie, kızının gözleri şişip kapandığında ve bebeğin el ve ayaklarındaki kan dolaşımı kesildiğinde hastane personelinin yaşadığı şaşkınlığı hatırlıyor.
Bu cildi etkileyen ciddi bir genetik deri bozukluğudur. Bu durumdaki bebekler, vücutlarının çoğunu kaplayan çok sert, kalın bir deri ile dünyaya erken gelir. Deri, derin çatlaklar ile ayrılmış büyük, elmas şekilli plakalar oluşturur.
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Bu cilt sertleşmesi bebeğin görünümünü önemli ölçüde değiştirir ve dudaklarının ve göz kapaklarının ters dönmesine neden olabilir. Ayrıca göğüs çevresinde daralmaya neden olarak nefes almalarını ve yemek yemelerini zorlaştırabilir.
Daha önceki şartlarda bu rahatsızlığa sahip kişiler çok fazla yaşamayazken; yeni gelişmeler sayesinde kişiler çok daha uzun ve normal bir hayat sürebiliyor.
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Anna'nın olabildiğince sağlıklı olması için yoğun bir bakım ritüeli var. Bu ritüel küçük kızın cildini nemli ve yumuşak tutmak için titizlikle uygulanıyor ve anne, kızına her birkaç saatte bir iyileştirici bir merhem sürüyor.
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Anna'nın aşırı deri üretimi nedeniyle günlük 2 bin 100 kalori alması gerek. Jennie şöyle açıklıyor: Sıcağa, soğuğa ve cildine uyum sağlamamız gerekiyor. Günde birden fazla, iki saatlik banyoları ve günlük kalori ihtiyaçları var ve haftalık mesleki terapimiz ve iki haftada bir fizik tedavimiz var."
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Aile sosyal medyada da aktif; Wilklow, hastalık hakkında farkındalığı artırmak ve Anna'nın yolculuğunu belgelemek için düzenli olarak Instagram ve Facebook sayfalarında güncellemeler paylaşıyor.
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Jennie, kızının her şeye rağmen şefkatli, neşeli ve kendine güvenen bir kız olduğunu söylüyor.
Kaynak: BrightSide
Fotoğraflar: Jennie Wilklow-Riley Instagram