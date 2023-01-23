Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta seçim için yetkimi kullanacağım!

BAHÇELİ'DEN SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI!
MHP lideri Devlet Bahçeli seçim tarihi hakkında, "Gazi Meclisimiz, konuşarak, uzlaşarak, anlaşarak hem birlikte Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Milletvekillerimizin ortak katılımıyla Kızılcahamam'da iç ve dış gündemlerimize ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Meclis faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi, gerçekleştirilecek seçimlere tam olarak hazırdır. 15 Ocak Pazar gününden itibaren seçim sathına girdiğimiz malumdur. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin açıklamaların bir an önce son bulması ve mutabakatla uygun tarihin tespiti iyi niyetli tespitimizdir.