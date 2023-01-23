Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta seçim için yetkimi kullanacağım!

SEÇİMLER 14 MAYIS'TA MI OLACAK?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan seçim tarihine ilişkin olarak, "Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi olmayacak' diyerek hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek milletin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masaya yanıtını verecek. Vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız" dedi.

Erdoğan "CHP'nin kodlarında bu faşizm var. Diğerlerine noluyor? Bunlar da her hafta bir yenisini sergiledikleri krizleriyle milletimize bir çeşit siyasi dejavu yaşatıyor Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletin dedi." ifadelerini kullandı.