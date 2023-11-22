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        Haberler Sağlık Genel Alıcı Kan Grubu Nedir? Hangi Kan Grubu Genel Alıcıdır?

        Genel alıcı kan grubu nedir? Hangi kan grubu genel alıcıdır?

        Ameliyat, doğum ya da kaza sonrası kişiye kan nakli yapılması gerekebilir. Hatta kimi zaman durum acil kan nakline dönüşmektedir. Hayatımızın bir döneminde acil bir şekilde kana ihtiyaç duyulduğuna çoğu zaman şahit olmuşuzdur. Genel alıcı kan grubu nedir? Hangi kan grubu genel alıcıdır? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:47
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        Genel alıcı kan grubu nedir?
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        Kan nakilleri bu noktada hayat kurtarıcıdır. Ancak hastanın kan grubuyla verilecek olan kan grubunun aynı olması gerekir. Kandaki antijen ve antikorlara bakılarak belirlenen kan gruplarından bazısı genel alıcı bazısı ise genel vericidir. Genel alıcı kan grubu nedir? Hangi kan grubu genel alıcıdır? Genel alıcı kan grubu hangisi? Hangi kan grubu herkesten kan alabilir? İşte, merak edilen detaylar.

        Genel Alıcı Kan Grubu Nedir?

        Kan nakli sırasında hastaya verilecek kanın aynı gruptan olması ve Rh faktörünün de aynı olması gerekir. Kan nakillerinin uyumluluğu hastanın sağlığı konusunda oldukça önemlidir. Yanlış kan nakli hastada bir takım semptomların görülmesine sebebiyet verebilir. Hastanın kan grubu belirlendikten sonra ise kan arayışına girilir. Kan grupları arasında belirli kan gruplarına kan nakli işlemi gerçekleştirilir. Ancak kan grupları arasında da genel verici ya da genel alıcı olarak belirlenen kan grupları bulunmaktadır. Kan nakli gerçekleştirilecek hastanın kanında tüm kan gruplarında bulunan antijenler varsa ve antikor içermiyorsa o kan grubuna tüm kan grupları kan verebilir. Bu özellikteki kan grubuna da genel alıcı adı verilmektedir.

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        Hangi Kan Grubu Genel Alıcıdır?

        Tüm kan gruplarından kan alabilen ve genel alıcı niteliğine sahip olan kan grubu AB Rh pozitif kan grubudur. Ancak kan verme işleminde bu kan grubu yalnızca AB Rh pozitif kan grubuna kan verebilir. Kısacası AB Rh+ genel alıcı kan grubu olduğundan dolayı tüm kan gruplarından kan alabilir sadece kendi grubundan AB Rh+ kan grubuna kan verebilir.

        Genel Alıcı Kan Grubu Hangisi

        Kan, organ ve doku uyumu için bedenin adeta orkestra şefidir. Hayatımızın olağan işleyişini sürdürebilmesi için kana ihtiyaç duyarız. Ameliyat, doğum ya da kaza anında hayatımızın kurtarıcısıdır. Dilerseniz kan bağışı için Türk Kızılay’ına bağış yapabilir; bir kişinin hayatını kurtarmada önemli bir rol alabilirsiniz. Antijen ve antikorlara göre belirlenen kan grupları için en merak edilen soruların başında hangi kan grubunun hangi kan gruplarına kan verdiği gelmektedir. Özellikle kan nakilleri sırasında kan uyumu oldukça önemlidir. Yanlış kan nakli hastada istenmeyen semptomların gelişmesine sebebiyet verebilir. Büyük bir titizlikle gerçekleştirilen kan nakillerinde süreçte aynı titizlikle takip edilmektedir. Kimi kan grubu her kan grubuna kan verebilirken kimi kan grubu belirli kan gruplarına kan verebilmektedir. Bunlardan biri de genel alıcı olarak isimlendirilen AB Rh+ kan grubudur. AB Rh+ kan grubu her kan grubundan kan alabildiğinden dolayı genel alıcı olarak da adlandırılmaktadır.

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        Hangi kan grubu hangisinden kan alabilir?

        • AB Rh+ Tüm kan gruplarından
        • AB Rh- Tüm Rh- kan gruplarından
        • A Rh+ O Rh- O Rh+ A Rh- A Rh+
        • A Rh- O Rh- A Rh-
        • B Rh+ O Rh- O Rh+ B Rh- B Rh+
        • B Rh- O Rh- B Rh-
        • Rh+ O Rh- O Rh+
        • Rh- O Rh-

        Hangi Kan Grubu Herkesten Kan Alabilir?

        Tüm kan gruplarında olan antijenler var ve antikorlar yoksa o kan grubuna diğer tüm kan gruplarından nakil işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Bu özellikleri taşıyan kan grubuna genel alıcı kan grubu ismi verilmektedir. AB Rh+ kan grubu tüm kan gruplarından kan alabildiğinden dolayı genel verici olarak isimlendirilmiştir.

        Genel verici kan grubu nedir?
        Genel verici kan grubu nedir?
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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