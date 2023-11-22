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Kan grupları ise kendi içinde 8 farklı gruba ayrılmaktadır. Rh faktörünün yanı sıra bu 8 farklı grubu belirleyen antijen ve antikorlar bulunmaktadır. Bunlardan yola çıkarak kan gruplarından kimisi genel alıcı kimisi ise genel verici özelliklere sahiptir. Genel verici kan grubu nedir? Hangi kan grubu genel vericidir? Genel verici kan grubu hangisi? Hangi kan grubu herkese kan verir? İşte, merak edilen detaylar.

Genel Verici Kan Grubu Nedir?

Kan nakli sırasında hastaya gerçekleştirilecek kan naklinin aynı gruptan ve Rh faktörünün de aynı olması gerekir. Eğer yanlış kan grubundan nakil yapılırsa, ateş titreme, bulantı, kusma, nefes almada zorluk, bel ağrısı ve çarpıntı gibi etkiler oluşabilir. Bu sebeple kan naklinin doğru sağlanması oldukça önemlidir. Öncelikli olarak hastanın kan grubu belirlenir ve bu kan grubu üzerinden arayışa girilir. Uygun kan grubunun bulunamadığı takdirde veya acil bir durum geliştiğinde her kan grubuna kan vermesi uygun olan genel verici olarak adlandırılan kan grubuna ihtiyaç duyulur. Bir kan grubunun genel verici olabilmesi için antijen içermemesi gerekir.

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Hangi Kan Grubu Genel Vericidir?

Kan, organlarımızın ve dokularımızın olağan işleyişini sürdürebilmesi için gerekli olan hayati sıvıdır. Bu hayatı sıvı hayatımızın bir döneminden mutlaka karşımıza çıkmıştır. Basit bir viral enfeksiyonda dahi kan testi üzerinden hekimimiz hareket etmektedir. Kan grupları ise kan üzerinde belirleyici özellikler taşımaktadır. Cerrahi operasyonlar ya da ani gerçekleşen kazalarda belirli kan grupları üzerinden kan arayışına gidilmektedir. Bu kan gruplarından biri de genel verici kan grubu olan 0 Rh negatif kan grubudur. 0 Rh negatif kan grubu bünyesinde alerjen içermediğinden dolayı tüm kan gruplarına kan verebilme özelliğine sahiptir. Ancak kan alma işleminde sadece kendi grubundan kan alabilmektedir.

Genel Verici Kan Grubu Hangisi

Genel verici kan grubu 0 Rh negatif kan grubudur. Tüm kan gruplarına kan verebilir. Verici olmasını belirleyen kıstas bünyesinde antijen bulundurmamasından gelmektedir. Kan üretilmeyen doku olduğundan dolayı tek kaynağı sağlıklı bağışçılardır. 18 ve 65 yaş arası olan sağlıklı bulaşıcı hastalığı veya riski olmayan 50 kg üzerinde kişiler kan bağışlayabilirler. Hemoglobin düzeyi, erkeklerde en az 13,5 g/dl en çok 18,0 g/dl ve kadınlarda en az 12,5 g/dl en çok 16,5 g/dl olmalıdır. Bağışçılar temel bir muayeneden geçerek kan verilmeye uygun olup olmadığı araştırılmaktadır. Hangi kan grubunun hangi kan grubuna verebileceğinin listesi ise şu şekildedir:

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AB Rh+ AB Rh+

AB Rh- AB Rh- AB Rh+

A Rh+ A Rh+ AB Rh+

A Rh- A Rh+ A Rh- AB Rh+ AB Rh-

B Rh+ B Rh+ AB Rh+

B Rh- B Rh+ B Rh- AB Rh+ AB Rh-

0 Rh+ Tüm Rh+ kan gruplarına

0 Rh- Tüm kan gruplarına

Hangi Kan Grubu Herkese Kan Verir?

Herkese kan verebilen yani genel verici olan kan grubu 0 Rh negatif kan grubudur. 0 Rh negatif kan grubuna sahip olan bireyler herkese kan verebilirler. 0 Rh negatif kan grubu, hem dünyada hem de ülkemizde nadir bulunan bir kan grubudur.

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