'Genco' izleyiciyle buluştu 0:00 / 0:00

ENKA Sanat'ın yapım sponsorluğunu üstlendiği, Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal'ın kariyerini ve sanat hayatını ele alan belgesel, Genco Erkal ve yönetmen Selçuk Metin'in de katılımıyla 16 Ağustos Pazartesi akşamı ilk kez izleyici karşısına çıktı. Belgesel, 6 Eylül'de ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak

HABERTURK.COM

ENKA Sanat'ın daimi sanatçılarından, Türk tiyatrosunun ulu çınarı Genco Erkal'ın 60 yıllık sanat hayatına odaklanan "Genco" belgeselinin ön gösterimi, 16 Ağustos Pazartesi akşamı ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda Metin Akpınar, Göksel Kortay, Tilbe Saran, Meral Çetinkaya, Tülay Günal, Ayşe Tatari, Cihat Aşkın, Gökhan Aybulus, Yekta Kopan, Görgün Taner, Murat Abbas, Sinan Tara, Güler Sabancı ve Halis Komili gibi sanat ve iş dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Gösterimin ardından konuşan Genco Erkal, belgeselin çekimini mümkün kılan ENKA Sanat'a teşekkür ederek "İnsan hayattan daha ne bekleyebilir ki, bu benim için çok büyük bir armağan" dedi.

Senaryosunu Genco Erkal'ın yazdığı ve bu nedenle benzerine az rastlanır otobiyografik bir nitelik de taşıyan belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini Selçuk Metin, görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak üstlendi. İzleyiciyi Genco Erkal rehberliğinde geçmişte bir yolculuğa çıkartan belgesel, bugüne kadar 55 oyun yönetmiş, 80 oyunda oynamış, 9 oyun çevirmiş, 23 uyarlama yapmış ve 1 oyun yazmış sanatçının, bütünüyle tiyatroya adanmış yaşam öyküsünü anlatıyor.

Sanatçının çocukluk, gençlik ve meslek hayatının çok büyük bir bölümünün geçtiği, aynı zamanda dönemin sosyo-kültürel hayatının şekillendiği İstiklal Caddesi'nde başlayan belgesel, kronolojik bir sırayı takip etmekten ziyade, olaylar, zamanlar ve mekanlar arası çağrışımlarla, geçişli olarak ilerliyor. Bu tarihi yolculuğun ilk durağı, sanatçının 22 yaşında profesyonel sahneye ilk adım attığı, bugün restorasyon sürecindeki Muammer Karaca Tiyatrosu. Akışın omurgasını oluşturan ve sırasıyla ziyaret edilen Karaca Tiyatrosu, Ali Paşa Han, Arena Tiyatrosu, Küçük Sahne, Ses Tiyatrosu ve Kenter Tiyatrosu ise hem sanatçının hayatında ve kariyerinde, hem de Türk tiyatro tarihinde önemli ve özel bir yer tutuyor. 90 dakikalık belgesel, Genco Erkal'ın ve Dostlar Tiyatrosu'nun arşivinden belgeler, fotoğraflar ve videolar ile izleyicilere görsel açıdan da zengin, benzersiz bir serüven sunuyor.

Belgeselin yapım sponsorluğunu üstlenen ENKA Sanat ile sanatçı ve kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu'nun geçmişi yaklaşık 25 yıllık köklü bir birlikteliğe dayanıyor. "1997 yılında ‘Bir Takım Azizlikler' oyunu ile başlayan birlikteliğimiz boyunca, Dostlar Tiyatrosu'nun çok sayıda oyunu düzenli olarak ENKA Sanat salonlarında sahne aldı ve binlerce izleyici ile buluştu" diyen ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu şöyle devam ediyor: "Türk tiyatrosuna katkılarımızı bir adım öteye taşımak amacıyla bir süredir üzerinde çalıştığımız ‘Genco', gelecek nesillere ülkemiz tiyatro tarihi alanında önemli bir kaynak bırakabilmek adına bizi son derece gururlandıran ve heyecanlandıran bir proje. Yalnızca bir sanatçının kariyerini değil, Türk tiyatrosunun da önemli ve büyük bir dönemini anı ve anekdotlarla aydınlatan bu belgeseli, ülkemiz tiyatro tarihi arşivlerine ve özellikle de gelecek nesillere armağan ediyoruz."