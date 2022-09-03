Genco Erkal hastaneye kaldırıldı

Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnelediği 'Şahdamarım' oyunu esnasında aniden rahatsızlandı. İzleyiciler, Erkal'ın rahatsızlığını oyunun bir parçası sandı. Olayı sahnedeki müzisyenler fark etti ve ilk müdahaleyi yaptı.

Erkal, kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu bilincinin açık olduğu belirtilen sanatçı, bir süre gözlem altında tutulacak.