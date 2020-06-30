Gençliğim Eyvah 3. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Gençliğim Eyvah'da DNA testinin sonucu ortalığı karıştırdı. Arif de Zekeriya'nın Hacer ve Nuriye tarafından evden kovulması eğlenceli anlar yaşattı. Gençliğim Eyvah 4. yeni bölüm fragmanı ve 3. son bölüm özeti haberimizde.

GENÇLİĞİM EYVAH 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Seni seviyorum..."⁣

GENÇLİĞİM EYVAH 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

DNA testinin sonuçları ortalığı karıştırıyor!

DNA testinin sonuçları, Hacer ve Nuriye'nin eline geçince Arif de Zekeriya da sokağa atılırlar.

Üstelik dükkanlardan da kovulurlar. İki kafadar şimdi hem evsiz hem de işsizdirler. Ahmet, Azra'ya ulaşmaya ve masumiyetini ispatlamaya çalışır. Ancak Zola'nın Azra ile yakınlaşması, Ahmet ile Zola arasında gerginliğe neden olacaktır. Zola ise aşkının peşinde koşarken, kendi hayatıyla ilgili büyük bir sırrı öğrenecektir.