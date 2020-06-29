GÜNAY KARACAOĞLU (HACER ASMALI) KİMDİR?

Arif Usta'nın hanımı. Sahip oldukları dükkan ve ev Hacer'in babası Ali Usta'dan kalma. Hacer tam bir hanım ağa. Otoriter ve sert bir kadın. Kocası Arif'in her türlü fırıldağını yakalıyor. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan Zola onun için de büyük şok olacak. Hacer iki aile arasındaki düşmanlığın en sert temsilcisi. Evlatlarına çok düşkün ancak bir o kadar da disiplinli bir anne. İçgü Veysi'yi damat olarak kabul etmiş. Ancak Azra'nın hiç şansı yok. Asla gelini olamaz.