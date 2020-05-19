15-24 yaş arasındaki nüfus 13 milyona yaklaştı

Naime Sert nsert@haberturk.com

Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Türkiye 2019 yılında 12 milyon 955 bin 672 kişiyi bulan15-24 yaş arasındaki genç nüfusuyla Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. Gençler Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 15.6'sını oluşturuyor. Ancak 15-24 yaşındaki nüfusun yüzde 26’sı ne istihdama katılıyor ne de okulda ya da dışarıda eğitim alıyor. Bu oran 2018 yılında yüzde 24.5 seviyesindeydi.

15-24 yaş toplam

2015 2016 2017 2018 2019 İşgücüne katılma oranı 42.0 42.4 43.3 44.0 44.4 İşsizlik oranı 18.5 19.6 20.8 20.3 25.4 Tarım dışı işsizlik oranı 21.4 22.6 24.1 23.1 28.9 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 24.0 24.0 24.2 24.5 26.0 İstihdam oranı 34.2 34.1 34.3 35.0 33.1 Tarım 18.5 17.6 18.0 16.6 17.7 Sanayi 31.4 31.3 30.4 30.0 28.2 Hizmet 50.1 51.1 51.6 53.3 54.1

KORONAVİRÜSLE ARTIYOR

Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2018 yılında yüzde 24.5 seviyesindeydi. Son 1 yılda 1.5 puanlık artış korona virüs salgınıyla ivme kazandı. TÜİK'in şubat ayı verilerine göre NEET oranı yüzde 26.7'ye yükseldi. Bu şubat 2019'a göre 1.9 puanlık artışa işaret ediyor.

Türkiye yüzde 26'lık NEET oranıyla 36 üyeli Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ilk sırada. OECD, NEET'i 15-29 yaş arasındakileri baz alarak hesaplıyor. 2018 yılı verilerine göre Avrupa'da en yüksen NEET oranı İtalya'da. İtalya genç nüfusun yüzde 23.8'i boşta geziyor.

Ülke NEET oranı (Yüzde) TÜRKİYE 26.4 İtalya 23.8 Yunanistan 21.4 Meksika 20.8 İspanya 19.0 Şili 18.4 Fransa 16.0 Slovakya 15.1 Macaristan 13.4 İsrail 13.3 OECD Ortalaması 13.0 Belçika 12.7 Estonya 12.7 Polonya 12.6 ABD 12.6 İngiltere 12.6 Kanada 11.9 Finlandiya 11.9 İrlanda 11.7 Portekiz 11.5 Letonya 11.1 Avusturya 11.1 Avustralya 10.8 Danimarka 10.8 Litvanya 10.4 Yeni Zelanda 10.1 Çek Cumhuriyeti 9.9 Slovenya 9.6 Almanya 9.1 İsveç 8.8 Norveç 8.6 Lüksemburg 8.3 İsviçre 8.0 Hollanda 6.9 İzlanda 6.0

GENÇLERDE İŞSİZLİK YÜZDE 25.4

Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre 2019 yılında gençlerde istihdam oranı yüzde 33.1. Bu oran genç erkeklerde yüzde 43.4, genç kadınlarda ise yüzde 22.6 seviyesinde. Gençlerde işsizlik oranı, 2018 yılında yüzde 20.3 iken 2019 yılında yüzde 25.4'e yükseldi. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2018 yılında yüzde 17.6 iken 2019 yılında yüzde 22.5 olurken genç kadınlarda bu oran 2018 yılında yüzde 25.3 iken 2019 yılında yüzde 30.6'ya çıktı.

EN ÇOK İSTİHDAM HİZMET SEKTÖRÜNDE

2015 yılından bu yana gençlerin tarım ve sanayideki istihdam oranı düşerken hizmet sektöründeki istihdamı arttı. 2019 yılında istihdam edilen gençlerin yüzde 17.7'si tarım, yüzde 28.2'si sanayi, yüzde 54.1'i ise hizmet sektöründe yer aldı. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 15.7'si tarım, yüzde 33.4'ün sanayi sektöründe, yüzde 50.9'u hizmet sektöründe yer aldı. Genç kadınların yüzde 21.7'i tarım, yüzde 17.8'i sanayi, yüzde 60.5'i hizmet sektöründe istihdam edildi.

ERKEKLER TARIMA YÖNELDİ

15-24 yaş erkek 2015 2016 2017 2018 2019 İşgücüne katılma oranı 54.2 54.3 55.2 56.3 55.9 İşsizlik oranı 16.5 17.4 17.8 17.6 22.5 Tarım dışı işsizlik oranı 18.3 19.4 20.1 19.6 25.2 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 14.3 14.6 14.6 15.6 18.3 İstihdam oranı 45.2 44.8 45.4 46.4 43.4 Tarım 14.2 14.4 14.6 14.1 15.7 Sanayi 37.7 37.7 36.5 36.0 33.4 Hizmet 48.1 47.9 48.9 49.9 50.9

GENÇ KADINLARDA İŞSİZLİK YÜZDE 30.6

15-24 yaş kadın 2015 2016 2017 2018 2019 İşgücüne katılma oranı 29.8 30.4 31.1 31.3 32.6 İşsizlik oranı 22.2 23.7 26.1 25.3 30.6 Tarım dışı işsizlik oranı 27.8 28.9 31.9 30.0 35.7 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 33.8 33.5 34.0 33.6 34.0 İstihdam oranı 23.2 23.2 23.0 23.4 22.6 Tarım 26.8 23.9 24.9 21.8 21.7 Sanayi 19.1 18.8 18.0 17.9 17.8 Hizmet 54.1 57.3 57.1 60.4 60.5

İŞTEN MEMNUN AMA KAZANÇTAN DEĞİL

TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre 2019 yılında gençlerin yüzde 73.0'ı çalıştığı işinden, yüzde 49.8'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 76.2, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 51.2 oldu. Genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 66.7 ve yüzde 46.8.