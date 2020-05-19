15-24 yaş arasındaki nüfus 13 milyona yaklaştı

Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Türkiye 2019 yılında 12 milyon 955 bin 672 kişiyi bulan15-24 yaş arasındaki genç nüfusuyla Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. Gençler Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 15.6'sını oluşturuyor. Ancak 15-24 yaşındaki nüfusun yüzde 26’sı ne istihdama katılıyor ne de okulda ya da dışarıda eğitim alıyor. Bu oran 2018 yılında yüzde 24.5 seviyesindeydi.
| 15-24 yaş toplam
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|İşgücüne katılma oranı
|42.0
|42.4
|43.3
|44.0
|44.4
|İşsizlik oranı
|18.5
|19.6
|20.8
|20.3
|25.4
|Tarım dışı işsizlik oranı
|21.4
|22.6
|24.1
|23.1
|28.9
|Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı
|24.0
|24.0
|24.2
|24.5
|26.0
|İstihdam oranı
|34.2
|34.1
|34.3
|35.0
|33.1
|Tarım
|18.5
|17.6
|18.0
|16.6
|17.7
|Sanayi
|31.4
|31.3
|30.4
|30.0
|28.2
|Hizmet
|50.1
|51.1
|51.6
|53.3
|54.1
KORONAVİRÜSLE ARTIYOR
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2018 yılında yüzde 24.5 seviyesindeydi. Son 1 yılda 1.5 puanlık artış korona virüs salgınıyla ivme kazandı. TÜİK'in şubat ayı verilerine göre NEET oranı yüzde 26.7'ye yükseldi. Bu şubat 2019'a göre 1.9 puanlık artışa işaret ediyor.
Türkiye yüzde 26'lık NEET oranıyla 36 üyeli Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ilk sırada. OECD, NEET'i 15-29 yaş arasındakileri baz alarak hesaplıyor. 2018 yılı verilerine göre Avrupa'da en yüksen NEET oranı İtalya'da. İtalya genç nüfusun yüzde 23.8'i boşta geziyor.
|Ülke
|NEET oranı (Yüzde)
|TÜRKİYE
|26.4
|İtalya
|23.8
|Yunanistan
|21.4
|Meksika
|20.8
|İspanya
|19.0
|Şili
|18.4
|Fransa
|16.0
|Slovakya
|15.1
|Macaristan
|13.4
|İsrail
|13.3
|OECD Ortalaması
|13.0
|Belçika
|12.7
|Estonya
|12.7
|Polonya
|12.6
|ABD
|12.6
|İngiltere
|12.6
|Kanada
|11.9
|Finlandiya
|11.9
|İrlanda
|11.7
|Portekiz
|11.5
|Letonya
|11.1
|Avusturya
|11.1
|Avustralya
|10.8
|Danimarka
|10.8
|Litvanya
|10.4
|Yeni Zelanda
|10.1
|Çek Cumhuriyeti
|9.9
|Slovenya
|9.6
|Almanya
|9.1
|İsveç
|8.8
|Norveç
|8.6
|Lüksemburg
|8.3
|İsviçre
|8.0
|Hollanda
|6.9
|İzlanda
|6.0
GENÇLERDE İŞSİZLİK YÜZDE 25.4
Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre 2019 yılında gençlerde istihdam oranı yüzde 33.1. Bu oran genç erkeklerde yüzde 43.4, genç kadınlarda ise yüzde 22.6 seviyesinde. Gençlerde işsizlik oranı, 2018 yılında yüzde 20.3 iken 2019 yılında yüzde 25.4'e yükseldi. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2018 yılında yüzde 17.6 iken 2019 yılında yüzde 22.5 olurken genç kadınlarda bu oran 2018 yılında yüzde 25.3 iken 2019 yılında yüzde 30.6'ya çıktı.
EN ÇOK İSTİHDAM HİZMET SEKTÖRÜNDE
2015 yılından bu yana gençlerin tarım ve sanayideki istihdam oranı düşerken hizmet sektöründeki istihdamı arttı. 2019 yılında istihdam edilen gençlerin yüzde 17.7'si tarım, yüzde 28.2'si sanayi, yüzde 54.1'i ise hizmet sektöründe yer aldı. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 15.7'si tarım, yüzde 33.4'ün sanayi sektöründe, yüzde 50.9'u hizmet sektöründe yer aldı. Genç kadınların yüzde 21.7'i tarım, yüzde 17.8'i sanayi, yüzde 60.5'i hizmet sektöründe istihdam edildi.
ERKEKLER TARIMA YÖNELDİ
|15-24 yaş erkek
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|İşgücüne katılma oranı
|54.2
|54.3
|55.2
|56.3
|55.9
|İşsizlik oranı
|16.5
|17.4
|17.8
|17.6
|22.5
|Tarım dışı işsizlik oranı
|18.3
|19.4
|20.1
|19.6
|25.2
|Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı
|14.3
|14.6
|14.6
|15.6
|18.3
|İstihdam oranı
|45.2
|44.8
|45.4
|46.4
|43.4
|Tarım
|14.2
|14.4
|14.6
|14.1
|15.7
|Sanayi
|37.7
|37.7
|36.5
|36.0
|33.4
|Hizmet
|48.1
|47.9
|48.9
|49.9
|50.9
GENÇ KADINLARDA İŞSİZLİK YÜZDE 30.6
|15-24 yaş kadın
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|İşgücüne katılma oranı
|29.8
|30.4
|31.1
|31.3
|32.6
|İşsizlik oranı
|22.2
|23.7
|26.1
|25.3
|30.6
|Tarım dışı işsizlik oranı
|27.8
|28.9
|31.9
|30.0
|35.7
|Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı
|33.8
|33.5
|34.0
|33.6
|34.0
|İstihdam oranı
|23.2
|23.2
|23.0
|23.4
|22.6
|Tarım
|26.8
|23.9
|24.9
|21.8
|21.7
|Sanayi
|19.1
|18.8
|18.0
|17.9
|17.8
|Hizmet
|54.1
|57.3
|57.1
|60.4
60.5
İŞTEN MEMNUN AMA KAZANÇTAN DEĞİL
TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre 2019 yılında gençlerin yüzde 73.0'ı çalıştığı işinden, yüzde 49.8'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 76.2, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 51.2 oldu. Genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 66.7 ve yüzde 46.8.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!