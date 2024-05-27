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        Haberler Sağlık İşte gençlerde mutluluk oranı!

        İşte gençlerde mutluluk oranı!

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta obezite oranı arttı. Genç nüfus içerisinde obezite oranı yıllar içerisinde artarak 2022'de yüzde 5 seviyesine yükseldi. Genç nüfusun yüzde 2,5'i hiç meyve tüketmezken; yüzde 8,1'i haftada bir kereden az, yüzde 32'si haftada 1 ila 3 kere meyve tüketiyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 09:39 Güncelleme: 27.05.2024 - 09:39
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        İşte gençlerde mutluluk oranı!
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        TÜİK verilerine göre; 2023 yılında 18 yaş ve üzeri nüfusta genel sağlık durumundan memnun olanların oranı yüzde 69,2 olarak gerçekleşti. Memnun olmayanların oranı yüzde 11,5 olarak kaydedilirken; 'ne memnun ne de memnun değilim' diyenlerin oranı yüzde 19,3 oldu. 18 yaş ve üzerindeki erkeklerin yüzde 74,8'i, kadınların da yüzde 63,7'si genel sağlık durumundan memnun olduğunu beyan etti.

        GENÇLERDE MUTLULUK ORANI YÜZDE 54

        2023 yılında mutluluk oranları, 18 ve üzeri yaş grubunda yüzde 52,7, 18-24 yaş aralığında yüzde 54, 25 ve üzeri yaş grubunda yüzde 52,5 oldu. Mutluluk kaynakları ise 18 yaş ve üzerinde yüzde 69,5 ile sağlık, yüzde 13,2 ile sevgi, yüzde 9,2 ile başarı, yüzde 5,3 ile para, yüzde 2,6 ile iş, yüzde 0,2 ile diğer olarak kaydedildi. 18-24 yaş aralığındaki genç nüfusta da en büyük mutluluk kaynağı yüzde 45,5 ile sağlık olurken; yüzde 23,7 ile başarı, yüzde 12,6 ile sevgi, yüzde 12,5 ile para, yüzde 5,5 ile iş, yüzde 0,1 ile diğer mutluluk kaynakları takip etti.

        GENÇLERİN YÜZDE 2.5'İ HİÇ MEYVE TÜKETMİYOR

        2016'da genç nüfus içerisinde obezite oranı yüzde 3,8 olurken, bu oran 2019'da yüzde 4,6, 2022'de yüzde 5 seviyesine yükseldi. Genç nüfusta obez öncesi oranı ise inişli çıkışlı bir seyir izledi. Gençlerde obez öncesi oranı 2016'da yüzde 16,7, 2019'da yüzde 18,2, 2022'de yüzde 17 oldu. 15-25 yaş aralığındaki genç nüfusun yüzde 2,5'i hiç meyve tüketmiyor. Yüzde 8,1'i haftada bir kereden az, yüzde 32'si haftada 1 ila 3 kere, yüzde 25,5'İ haftada 4 ila 6 kere, yüzde 29,9'İ ise günde 1 kere ya da daha fazla meyve tüketiyor.

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