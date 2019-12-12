Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, sigorta ve emeklilik sektörünün 2019 yılını değerlendirmek ve 2020 beklentilerini paylaşmak için basınla bir araya geldi. Benli, SEDDK’nın kurulması, BES gibi sektör gündemindeki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde de bulundu. Ekonomide yaşanan dengelenmenin etkilerinin yılın ikinci yarısından itibaren sigorta sektöründe görülmeye başlandığına değinen Benli “Sigorta sektöründe o kadar büyük bir potansiyel var ki, sektörümüz her durumda büyümesini sürdürebiliyor. 2019 yılı Ekim sonu itibariyle toplam primde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24’lük bir artışla yaklaşık 54,5 milyarlık bir üretime ulaştık. Hayat dışında üretim yaklaşık 46 milyar olurken, aynı dönemde hayat tarafındaki üretim ise 9 milyara yaklaştı. Sektörümüz reel olarak 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3’lük büyüme başarısı gösterdi. Söz konusu dönemde reel büyüme hayat branşında yüzde 35,5, hayat dışında ise yüzde 11 oldu. Aynı şekilde 2019 yılı Ekim sonu itibarı ile katılım sigortacılığında da toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61,2 artış ile 2 milyar 777 milyon liraya ulaştı. Karlılık tarafında da geçen seneye kıyasla daha iyi bir yıl geçirdik. Üçüncü çeyrek itibariyle geçen senenin aynı döneminde yaklaşık 4,5 milyar olarak hesaplanan teknik kar, yüzde 27’lik artışla 5,5 milyar seviyelerine ulaştı” dedi.

YATIRIMLARA KAYNAK SAĞLAYACAĞIZ

Ülke ekonomisinin büyümesini sürdürmesi için sigorta sektörünün kritik bir öneme sahip olduğuna değinen Benli, “Tasarrufları artırma ve banka dışı finansal sektörün gelişimine katkıda bulunma arzusunda olan Hükümetimiz, sektörümüze ne kadar önem verdiğini son dönemde çıkartılan tüm önemli program ve planlarda açıkladığı politika ve tedbirlerle ortaya koyuyor. Yeni Ekonomik Yaklaşım ile başlayan süreç, 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 11. Kalkınma Planı ve Yeni Ekonomik Program ile devam ederken son olarak 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında da sektörümüz açısından önemli politika ve tedbirlerin yer aldığını görmek oldukça sevindirici ve sektörümüzün gelişimi açısından umut verici. Sigorta ve emeklilik sektörümüz; uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi, bireylerin emeklilik gelirlerinin artırılması, tamamlayıcı sağlık sigortasının, finansal sigortaların, doğal afet sigortalarının ve katılım sigortalarının geliştirmesi ile ülkemiz reasürans kapasitesinin artırılması gibi konulara yönelik açıklanan politika ve tedbirlerin hayata geçirilmesi sayesinde sermaye piyasalarına katkısını artıracak, reel sektörün ihtiyaç duyduğu uzun vadeli fonları sağlayarak yatırımlara kaynak sağlayacak ve ekonomik kalkınmada önemli bir rol üstlenecektir” ifadelerini kullandı.

İKİNCİL MEVZUAT HIZLI ÇIKARILACAK

2019 yılında sektör gündemindeki en önemli gelişmelerden birinin SEDDK’nın kurulması olduğunu belirten Benli “SEDDK’nın en önemli faydası sektöre çok daha yakın bir konumda yer alarak, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu alanlarda ikincil mevzuatı hızlı bir şekilde çıkarabilecek bir yapıda olmasıdır. SEDDK hem sigorta farkındalığı hem de finansal yapıların güçlendirilmesi gibi konularda önemli adımlar atılmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.Bireysel Emeklilik Sisteminin sisteme katılanların emeklilikte daha rahat bir yaşam sürebilmelerini temin etmenin yanı sıra tasarruf-yatırım dengesindeki açığın giderilmesine sunduğu direkt katkı açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Benli, sözlerine şöyle devam etti: “BES'te 120 milyar TL fon büyüklüğüne ve OKS ile birlikte 13 milyon katılımcı sayısına ulaştık. Bu hem sektör hem de ülkemiz adına sevindirici olmakla birlikte yeterli değil. Diğer yandan emeklilik sektörünün gelişebilmesi hane halkının finansal tercihleri ile doğrudan ilgili. OECD 2018 verilerine göre hane halkının finansal tercihlerinde mevduat ve nakit oranı en yüksek olan ülkelerden biriyiz. Hane halkı tasarruf verilerini yükseltmemiz durumunda finansal sektörde daha dengeli bir yapıya kavuşmamız ve ekonomik büyüme için gerekli yatırımların yapılmasında kaynak çeşitliliğini sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmemiz mümkün. 2020 programı katılımcıların sistemde uzun süre tasarruf etmelerini sağlamak için alınacak tedbirlere işaret ediyor. Bu tedbirler sistemden nakit sıkıntısı nedeniyle ayrılmak isteyen katılımcıları, daha uzun yıllar sistemde kalmaya teşvik edecektir. Katılımcıların emekliliğe kadar sistemde kalarak, emekli dönemleri için yeterli tasarrufta bulunmalarına yardım edecektir.” Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, sistemden ayrılanların yüzde 37’sinin 25-34 yaş arasında olduğunu hatırlatan Benli, “Gençlerin BES’te kalış sürelerini artırmak üzere atılması planlanan adımlardan, gençlere önemli bir pozitif ayrımcılık yapılacağını anlıyoruz. Bu önemli bir gelişme. Zira gençlerin emeklilik dönemlerine yönelik olarak tasarruf etmeleri emeklilikte yaşam standartlarını korumaları açısından oldukça önemli. Yapılacak durum analizi ve projeksiyon çalışmaları neticesinde yaşa göre devlet desteklerinin farklılaştırılması sonucu daha çok gencin sisteme çekileceğini ve sistemde kalacağını düşünüyoruz” dedi.

TAMAMLAYICI SAĞLIK BÜYÜYOR

Sigorta sektörünün oto dışı branşlarda büyümesi gerektiğini vurgulayan Benli, 2020 yılında öne çıkacak branşlara ilişkin görüşlerini paylaştı. Benli, “Ekonomideki büyüme eğilimiyle birlikte yangın ve doğal afetler, genel zararlar ve genel sorumluluk branşlarında ilerleme sağlanabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası artan sağlık harcamaları yükünün hafifletilmesi anlamında kamunun da geliştirilmesini desteklediği bir ürün. Fiyatının özel sağlık sigortasına kıyasla daha uygun olması ve Türkiye genelindeki yaygın özel hastane ağı düşünüldüğünde sigortalılara anlamlı bir çözüm sunması en önemli avantajı. 2020 yılında tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinin de yaygınlığının artacağını öngörüyorum. Ekonomideki iyileşme ile birlikte, alacak sigortası ve kefalet sigortası gibi ürünlerde hareketlenme başlayacaktır. Siber sigortalar her geçen gün önemini artırıyor. Bu alanda da 2020 yılında penetrasyon artış gösterecektir. Kredilerdeki genişlemeye paralel olarak hayat sigortası gelişimini sürdürecektir. Bakım sigortası ürünleri tarafında gelişmeler yaşanacaktır. Katılım sigortasında da büyüme devam edecektir” ifadelerini kullandı.

KATILIM SİGORTACILIĞI 20 MİLYAR DOLARI AŞIYOR

Katılım sigortacılığı alanındaki gelişmelere de değinen Benli, katılım sigortasında dünyada toplam prim üretiminin 20 milyar doları aştığına dikkat çekerek şunları ifade etti: “Pazarda; Suudi Arabistan, İran ve Malezya toplam üretimin yüzde 85’ini gerçekleştiriyor. Bu 20 milyarlık toplam prim üretimi, tüm dünyada sigortacılık prim üretiminin yalnızca binde 4’üne karşılık geliyor. İslami finansal piyasaların büyüklüğü düşünüldüğünde, ihtiyaca rağmen katılım sigortasının yeterince gelişmediğini ve çok önemli bir büyüme potansiyeli barındırdığı açık. Analistler de 2023 yılına kadar bu pazarın 43 milyar dolarlık bir üretim seviyesine ulaşacağını belirtiyorlar. Son yıllarda Kıta Avrupası Ülkeleri, İngiltere, Kanada, ABD ve Avusturalya gibi gelişmiş ülkelerde de etik bankacılığın hızla gelişim gösterdiğini, bunun bir uzantısı olarak da katılım sigortasının etik değerleri esas alan yapısı ile sadece Müslümanlar tarafından değil Müslüman olmayan kişilerce de tercih edilmeye başlandığını görüyoruz. Ülkemizde ise, katılım sigortası bizim için nispeten yeni bir alan olsa da hızla gelişiyor. Yardımlaşma, toplumumuzdaki en önemli değerlerimizden biri. Bu anlamda katılım sigortacılığının ülkemizde önümüzdeki dönemlerde artış göstereceğini öngörüyorum. Katılım sigortacılığı alanında Malezya, Endonezya gibi büyük oyunculardan biri olabiliriz.Katılım sigortacılığının 2014 yılında ilk verileri açıklanmaya başlandı. 2018 yılı genelinde 2,2 milyar olarak kaydedilen toplam prim üretimi, Ekim 2019 sonu itibarıyla 10 ayda 2,8 milyar liraya ulaştı.. Potansiyeli ne kadar yükseltirsek ve katılım sigortacılığı dağıtım kanalımızı çoğaltırsak, o kadar fazla kişiye erişiriz.”