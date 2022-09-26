"Gençlere ÖTV'siz cep hakkı verilsin"

Enflasyon ve dövizdeki dalgalanmalardan en olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen mobil iletişim sektörünün zor bir dönemden geçtiğini belirten Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “Döviz kurlarındaki artış ile fiyatların yükselmesi, ardından BDDK’nın yürürlüğe aldığı taksit kısıtlama kararı ile tüketicilerin cep telefonuna ulaşımı zorlaştı. 2018 yılında taksit kısıtlama kararı alındığında döviz kuru 4.75 seviyelerindeyken, ürün fiyatları birçok modeli kapsamaktaydı. Günümüzde 18 seviyelerine seyreden döviz kurlarında oluşan fiyatlar artık taksitle cep telefonuna ulaşabilecek modelleri çok yüksek oranda kısıtladı. Bu durum vatandaşlarımızın ihtiyacı olan teknolojiye ulaşabilmesinin önündeki en büyük engeldir” dedi.

Üniversite öğrencilerine ÖTV’siz cihaz alma hakkı tanınması gerektiğinin altını çizen Turnacı, “Geleceğimizin teminatı gençlerimize 3 yılda bir ÖTV’siz cihaz alma hakkı tanınmasını, gençlerimiz ve sektörümüz adına istiyoruz. Pandemi sonrası ülkemiz ve dünyada oluşan ekonomik koşulları göz önüne aldığımızda en azından gençlere bu hakkı tanımamız gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“Vatandaşlarımız, özellikle gençlerimiz taksit kısıtlaması ve yüksek vergilerden dolayı tercih etmedikleri ve ihtiyaçlarını karşılamayan teknolojiyi almak zorunda kalmaktadır. Aldıkları ürünler ihtiyaçlarını karşılamayınca, tekrar birçok şeyden tasarruf ederek tercih ettikleri ürünleri almak durumunda kalıyorlar ya da kayıt dışına yönelmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu durum sonuç olarak cari açığa neden olmaktadır. Bu sebeple cep telefonunda uygulanan 5.000 TL taksit kısıtlamasının 15.000 TL olarak esnetilmesini talep ediyoruz. Böylelikle her kesim taksitli cihaza ulaşacak, devletimizin kayıt dışılıktan doğan kayıpları son bulacaktır. Kayıt dışının son bulmasıyla birlikte oluşan kaynak ile gençlerimize ÖTV indirimi yaparak; sektörümüz, vatandaşımız ve ülkemize katkı sunmuş olacağız” dedi.

“KAYITDIŞILIK YÜZDE 30’UN ÜZERİNDE…”

Cep telefonu ithalatını baskılamak için uygulanan kararların daha çok kayıt dışına yönlendirdiğini belirten Turnacı, “Mobil iletişim sektörünün, cari açık oluşturan sektör olarak değerlendirilmesinin sığ bir düşünce olduğunu savunuyoruz. Toplam ithalatın yüzde 1’ini dahi oluşturmayan cep telefonu ithalatını baskılamak için uygulanan kararlar daha çok kayıt dışı gibi alternatif kanallara vatandaşımızı yönlendirmekte ve teknolojiye ulaşımını zorlaştırarak mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Ayrıca cari açığı engellemek için alınan kararların sahada aksine arttırdığı sonuçlar karşımıza çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

MOBİSAD Başkanı Turnacı, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın teknolojiyi efektif kullanabilmeleri için teknolojiye ulaşımının kolaylaştırılmasını talep ediyoruz. Ekonomik koşulları da değerlendirdiğimizde yüzde 30 üzerinde tahmin ettiğimiz kayıt dışılığın önlenmesi, devletimizin zarar görmemesi ve 800 bin dolaylı istihdam sağlayan bir sektöre nefes olması için taleplerimizin uygun görülmesini istirham ediyoruz.”