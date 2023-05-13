Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol 1. Lig Gençlerbirliği

Gençlerbirliği taraftarı, futbolculara Cumhuriyet altını hediye etti

Bir grup Gençlerbirliği taraftarı, Spor Toto 1. Lig'de Erzurumspor FK maçında galibiyet golünü atan Buğra Çağıran ile kalesini gole kapatan kaleci Nurullah Aslan'a Cumhuriyet altını hediye etti.

Giriş: 13.05.2023 - 22:49 | Güncelleme: ABONE OL
Gençlerbirliği taraftarı, futbolculara Cumhuriyet altını hediye etti
AA

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında 16 Mayıs Salı günü Sakaryaspor'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdüren Gençlerbirliği'nde bir grup taraftar, antrenman öncesi takıma moral verdi.

Geçen hafta oynanan kritik Erzurumspor FK maçı öncesi "Gol atan futbolcuya ve gol yemeyen kaleciye Cumhuriyet altını vereceğiz." sözü veren bir grup taraftar, 1-0 kazandıkları söz konusu maçta galibiyet golünü atan Buğra Çağıran ile kalesini gole kapatan kaleci Nurullah Aslan'a Cumhuriyet altını verdi.

Meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak takıma moral veren taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara tatlı da ikram etti.

Öte yandan doğum günü olan futbolcular Mete Kaan Demir ile Thomas Fontaine için pasta kesildi.

Futbolcular, taraftarla bir araya geldikten sonra antrenmana pas çalışmasıyla başladı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Çalışmayı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri de saha kenarından taraftarlarla izledi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Gazze'de ateşkes
Gazze'de ateşkes
Zambia'da katliam gibi trafik kazası
Zambia'da katliam gibi trafik kazası
Yunuslardan turistlere sürpriz
Yunuslardan turistlere sürpriz
Elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralı
Elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.