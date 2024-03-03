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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nde yeni başkan 1 oy farkla Osman Sungur - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği'nde yeni başkan 1 oy farkla Osman Sungur

        Gençlerbirliği'nde 179 delegenin oyunu alarak Serkan Aydın'ı bir oyla geçen Osman Sungur, kulübün yeni başkanı oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 18:21 Güncelleme: 03.03.2024 - 18:21
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        Gençlerbirliği'nde yeni başkan Osman Sungur oldu
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        Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Osman Sungur seçildi.

        Başkent ekibinin genel kurul toplantısı, Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğündeki Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Niyazi Akdaş'ın istifası sonrası yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için Osman Sungur, Murat Şamil Şen ve Serkan Aydın yarıştı.

        Kullanılan oyların 179'unu alan Osman Sungur, kırmızı-siyahlı kulübün yeni başkanı oldu. Diğer adaylardan Serkan Aydın 178, Murat Şamil Şen ise 99 oy aldı.

        Seçimin bir oy farkla bitmesi üzerine oylar tekrar sayılırken, sonuç değişmedi.

        Osman Sungur başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda yer alan üyeler ise şunlar:

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        Metin Özarslan, Atilla Yıldırım, Erhan Kızılmeşe, Taner Ünlü, Sinan Aydın, Mehmet Hakan Onkur, Rıfat Songür, Hıfzı Kuruşa, Ateş Şendil, Murat Karahan, Savaş Çolakoğlu, Berk Ulusal, Harun Erol, İsmail Geliç, Kenan Memiş, Ahmet Gültekin Bakkaloğlu, Canpolat Aras, Hakan Çınar, Özgür Durşen, Adem Becerikli, Coşkun Balkan, Tolga Turgut, Mehmet Selvi, Erdem Göktürk.

        Divan başkanlığını Suphi Yalçınkaya'nın yaptığı genel kurulda, yönetim ve denetim kurulları oy çokluğuyla ibra edildi. Genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları görüşülürken gerginlikler yaşandı.

        SUNGUR: TEK SEVDAM GENÇLERBİRLİĞİ

        Başkent ekibinin yeni başkanı Osman Sungur, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Gençlerbirliği sevdalısıyım. Tek takımım, tek sevdam Gençlerbirliği." dedi.

        Bilişim ve teknoloji alanında faaliyetler gösteren bir şirketler grubunun kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olduğunu belirten Sungur, delegelere yönetim kurulu üyelerini tanıttı.

        Gençlerbirliği'nde yöneticilik hayatının Talip Çankırı döneminde başladığını dile getiren Sungur, şunları kaydetti:

        "Gerek yöneticiliğim dönemimde gerekse yönetici olmadığım zamanda kulübün yanından ayrılmadım. Yönetimde olmasam da her türlü katkıyı bir şekilde vermeye çalışıyorum. Kurduğumuz yönetim kurulu hiçbir şeyin devamı değildir. Bizi kırmayan bürokrat, iş adamı arkadaşlarımızdan oluşuyor. Futbol takımımızın Süper Lig'e çıkması yolunda play-off finali oynamak için var gücümüzle çalışacağımız. Gençlerbirliği'mizi layık olduğu yere taşıma sevdamızdan vazgeçmediğimizi hepinize bildirmek isterim. Her şey Gençlerbirliği'miz için."

        Bir oy farkla kazandığı seçimin ardından teşekkür konuşması için tekrar kürsüye gelen Sungur, "Seçim böyle bir şey, bir oy bir oydur. Gençlerbirliği başkanlık makamı çok şerefli bir makamdır. Her Gençlerbirlikli bu makamda görev almayı arzu eder. Çocukluğumdan beri tribünden geldiğim bu takıma başkan olmayı bana layık gördüğünüz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunarım." diye konuştu.

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