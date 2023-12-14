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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği Kulübü, "şirketleşme" gündemiyle genel kurula gidecek - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği Kulübü, "şirketleşme" gündemiyle genel kurula gidecek

        Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, şirketleşme konusunda delegelerden yetki almak için genel kurula gitme kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 18:37 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:44
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        "Şirketleşme" genel kuruluna gidiyor
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        Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Niyazi Akdaş liderliğinde toplanan yönetim kurulumuz, Gençlerbirliği Spor Kulübünün şirketleşmesi ve yeni spor yasasına göre Gençlerbirliği A.Ş.'nin kurulması, kurulacak Gençlerbirliği A.Ş.'ye futbol branşının aktif ve pasiflerinin devredilmesi ile ilgili yetki verilmesi gündemiyle genel kurul toplantısının yapılması hususunda karara varmıştır." denildi.

        Genel kurul toplantısının 31 Aralık Pazar günü saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

        İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise genel kurulun, 7 Ocak 2024 Pazar günü saat 11.00'de Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda, 4'te 3 çoğunlukla yapılacağı ifade edildi.

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