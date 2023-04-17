Maçtan dakikalar 25. dakikada sol kanatta topla buluşan Rhasalla, ceza sahasına girer girmez yaptığı şutunda kaleyi bulamadı. 31. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Altay’lı Paixao, sağ ayağının üstüyle vurduğu şutu üstten dışarı çıktı. 40. dakikada Erkan Eyibil’in savunmadan driplingle getirdiği topta pasını Mete Demir’e verdi. Mete demir, sağ çaprazdan sol ayağıyla vurduğu şut az farkla dışarı çıktı. 44. dakikada Onur Efe’nin sağ kanattan açtığı ortada savunmanın sektirdiği topu önünde bulan Paixao, dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Philipp’te kaldı. 52. dakikada ceza sahası yayının önünde topla buluşan Mete Demir, önündeki rakibini ekarte ettikten sonra uygun durumda vurduğu şutu yandan dışarı çıktı. 89. dakikada Himmet Ertürk’ün sağ kanattan yaptığı ortada, topu göğsüyle kontrol eden Doukara’nın yerden vuruşunu Altay savunması son anda çizgiden çıkarttı.

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