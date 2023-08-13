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        Haberler Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği: 2 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği: 2 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği, Ümraniyespor'u 2-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 19:46
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        Gençlerbirliği galibiyetle başladı
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        Stat: Aktepe

        Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Nurettin Dinçer Demir, Özcan Sultanoğlu

        Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba, Alperen Babacan, Wu, Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 81 Ensar Kemaloğlu), Rodrigues, Uğur Akdemir, Akabueze (Dk. 56 Erdal Öztürk), Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 87 Oltan Karakullukçu), Yatabare

        Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Popov, Mustafa Eser, Glumac, Emre Kaplan, Diniyev (Dk. 80 Onur Ayık), Melih Okutan (Dk. 46 Bregu), Hasan Ayaroğlu (Dk. 80 Berk Taşkın), Serkan Göksu (Dk. 57 Muhammed Mert), Klonaridis (Dk. 12 Bouali), Bamba

        Goller: Dk. 20 Yasin Güreler, Dk. 39 Uğur Akdemir (Gençlerbirliği), Dk. 44 Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor)

        Sarı kartlar: Dk. 50 Hasan Ayaroğlu, Dk. 66 Muhammed Mert (Ümraniyespor)

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