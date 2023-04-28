Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maçı Gençlerbirliği 2-1'lik skorla kazandı.
Ermayan Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarının 51. dakikasında Ankara ekibi Himmet Ertürk'ün golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım 60'ta Hakan Özmert'in penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.
Karşılaşmanın 62. dakikasında direkt kırmızı kart gören Philipp Angeler takımını 10 kişi bıraktı.
Maçın sonucunu belirleyen gol 66. dakikada Souleymane Doukara'dan geldi.
Mücadelenin uzatma dakikalardında Bodrumdpor'dan Erdem Çetinkaya da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Sahadan galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği puanını 31'e yükselterek ligde kalma umutlarını ileriki haftalara taşıdı. play-off hattındaki Bodrumspor ise 55 puanda kaldı.