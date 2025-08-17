Habertürk
        Galatasaray
        GS
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Göztepe
        GÖZ
        4
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Trabzonspor
        TS
        3
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Fenerbahçe
        FB
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği sahasında Antalyaspor'la kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve 2'de 2 yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2025 - 21:05 Güncelleme: 17.08.2025 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor G.Birliği'ni devirdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında hesap.com Antalyaspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golü 81. dakikada Nikola Storm kaydetti.

        Bu sonucun ardından Gençlerbirliği ligde ilk 2 haftayı puansız kapattı. Antalyaspor ise 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı.

        Ligin 3. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Antalyaspor ise Trabzonspor deplasmanında sahne alacak.

