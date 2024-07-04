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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Gençler için renkli ve kişiselleştirilebilir bir sosyal medya platformu: Noplace, Appstore'da bir numara oldu - Teknoloji Haberleri

        Gençler için renkli ve kişiselleştirilebilir yeni bir sosyal medya platformu

        noplace, yeni bir sosyal medya platformu olarak dikkat çekiyor. Gençlerin ve ortak ilgi alanlarına sahip kişilerin bir araya gelmesini hedefleyen bu uygulama, Twitter ve Myspace'in modern bir kombinasyonunu sunuyor. İşte noplace'in öne çıkan özellikleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 14:29 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:35
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        Noplace, Appstore'da bir numara oldu
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        Önde gelen sosyal medya uygulamalarına rakip olarak piyasaya sürülen noplace, sosyal medya dünyasına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Gençlerin ve ortak ilgi alanlarına sahip kişilerin bir araya gelmesini hedefleyen bu uygulama, Twitter ve Myspace’in modern bir kombinasyonunu sunarken, kısa bir sürede AppStore'da birinci sıraya yükselmeyi başarması ile de dikkatleri üzerine çekti.

        RENKLİ VE KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR PROFİL SAYFALARI

        Kullanıcılar, ilişki durumu, dinledikleri müzik, izledikleri içerik ve daha fazlasını paylaşabilecek renkli ve kişiselleştirilebilir profil sayfaları oluşturabiliyor. Herkes kendi tarzını yansıtan renklerle profillerini özelleştirebiliyor. Yeni sosyal medya uygulaması noplace’in en dikkat çekici özelliği, kullanıcıların profil renklerini kişiselleştirebilmesidir. Bu özgün dokunuş, diğer sosyal platformlardan ayrılıyor ve kullanıcılara kendilerini daha iyi ifade etme imkanı da sunuyor.

        CEO ve kurucu Tiffany Zhong, internetin sihirli ve eğlenceli yanının zamanla kaybolduğunu düşünüyor. noplace, gerçek bağlantıları ve topluluğu tekrar canlandırmayı amaçlıyor. Zhong’un genç yaşta Binary Capital’de çalışması ve Pineapple Capital adlı kendi yatırım fonunu kurması, noplace’in arkasındaki vizyonu güçlendiriyor.

        AI DESTEKLİ ÖNERİLER ÖN PLANA ÇIKIYOR

        noplace, algoritmalar yerine yapay zeka teknolojisini kullanarak kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. Bu yaklaşım, kullanıcılar için daha organik ve etkileşimli bir deneyim sağlıyor. Kullanıcılar, ilgi alanlarına uygun içerikleri kolayca keşfedebiliyor.

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