SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aziz'de 'Adem Payidar' karakterine hayat veren Güven Murat Akpınar ile hem diziyi hem de bilinmeyenlerini konuştuk. Saplantılı bir aşık rolüyle karşımıza çıkan Akpınar, "Canlandırdığın karakter gerçek hayatta yaşasaydı, genç yaşımda 'devam', bu yaşımda 'boş ver' derdim." ifadelerini kullanıyor. Ünlü oyuncu aşk hakkında ise şöyle diyor: Dünya iki kişi kadarmış, diye tanımlayabilirim...

Pek çok kişi onu 'Suskunlar' dizisindeki 'Iska İbrahim' karakteriyle tanıdı. O dönem fenomen yapımlardan biri haline gelen dizideki performansıyla seyircinin dikkatini çekti. Ardından rol aldığı 'Boynu Bükükler' dizisi kısa sürse de o 'Sarı Menderes' ile seyirciden geçer not aldı. Karakterlere bürünmedeki başarısı ona beyazperdenin yolunu açtı. 2014'te 18. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı'na aday gösterildi. Canlandırdığı bazı karakterler, seyirci de öyle bir iz bırakmış olacak ki, "Keşke arkadaşım olsa da karşılıklı bir şeyler yiyip içsek" diyenler var. Şimdilerde ise bambaşka bir rolle izleyiciyle buluşan Güven Murat Akpınar, diziyi, aşkı ve kendisini anlattı...

"ADEM BİLMEDİĞİM BİR İNSAN YERİ"

'Dijitalden sonra televizyona geri dönemem galiba' diye bir açıklama yapmıştın. 'Aziz' fikrini nasıl değiştirdi?

Zeynep (Günay Tan) ve Recai (Karagöz) Hocam'ın çekecek olması fikrimi değiştirdi. Okuduğumda yanlış kast olduğumu düşündüm önce, 'Adem' bilmediğim bir insan yeri… Ama sonra hiç bilmediğim bir insanı hocalarımla, aklına kalbine güvendiğim insanlarla tanıyabilirim diye düşündüm ve 'Adem' olmak macerasına atılmış bulundum.

25 Kasım 1988 Ardahan doğumlu olan Akpınar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü.

Beykoz'daki set, adeta küçük bir Antakya. Kamera arkasında hummalı bir çalışma olduğu aşikar. Set ortamı nasıl?

Evet, dekor ve sanat ekibimiz şahane. Set ortamı da şahane. Kamera arkası daha önce 2,5 yıl çalıştığım ve çok sevdiğim insanlar, o yüzden mutlu ve keyifliyiz.

Dönem dizileri her zaman izleyici için çekici olmuştur. Oyuncular için dönem dizileri zorlayıcı oluyor mu?

Yok, insan hep insan... (Gülüyor)

'Adem Payidar'ın babası 'Galip Payidar'a usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan hayat veriyor.

"AŞK; DÜNYA İKİ KİŞİ KADARMIŞ"

Dizi 1930'lar, gerçek hayat 2021... Hangi zamanda yaşamak isterdin?

Hiç öyle, 'hangi zaman?' gibi sorular sormam ben pek kendime; yaşıyorum işte.

'Adem Payidar' nasıl bir karakter?

Aşık. Ben sadece aşık olarak görüyorum.

'Adem Payidar'ın aşık olduğu 'Dilruba' karakterini Damla Sönmez' canlandırıyor.

Canlandırdığın karakter gerçek hayatta yaşasaydı ona neler söylerdin?

Genç yaşımda "devam" derdim, bu yaşımda "boş ver" derdim.

Peki hiç aşık oldun mu? Nasıl tanımlarsın...

Oldum… Dünya iki kişi kadarmış, diye tanımlayabilirim.

'Adem Payidar'ın hangi özelliğine sahip olmak ya da olmamak isterdin?

Gözü körlüğüne sahip olmak, gözü körlüğüne sahip olmamak.

'Adem Payidar' ile 'Aziz Payidar' (Murat Yıldırım), 'Dilruba' için karşı karşıya geliyor.

"GEÇEN 10 YILDA İNSANI DAHA ÇOK ANLADIM"

Oyunculuk serüvenin nasıl başladı?

İlkokul 5'te, niye sevdiğimi, istediğimi hiç anlamadan başladı.

Tiyatro mu, sinema mı, televizyon mu? Hayatının geri kalan kısmında sadece birini tercih etmek zorunda olsan hangisini seçerdin? Nedeniyle açıklar mısın?

Sinema. En sevdiğim şey çünkü hayatta.

Bir dönem yine SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve fenomen haline gelen 'Suskunlar' dizisinde de Murat Yıldırım ile rol arkadaşıydın. O dönem dosttunuz şimdi ise rol gereği karşı karşıya geliyorsun... Aradan 10 yıl geçmiş, o dönemden bugüne baktığında nasıl mesleki değişimler geçirdin?

İnsanı daha çok anladım, sezgileri biraz daha bilgi ettim 10 yılda.

Güven Murat Akpınar, 'Suskunlar' dizisinde Sarp Akkaya, Murat Yıldırım ve Tugay Mercan ile rol almıştı.

"YARINDAN ANLAMIYORUM BUGÜN KADARIM"

Güven Murat Akpınar'ı 3 anahtar kelime ile anlatabilir misin?

Üçe indiremedim henüz. (Gülüyor)

'Suskunlar'da rol alırken katıldığın bir programda 'Bir Fırtına Tuttu Bizi' türküsünü söylemiştin. Pek çok hayranın sosyal medyada 'kesinlikle türkü söylemeli' diyor...



İddialı değilim. Arkadaşlarıma söylüyorum arada, söyleyince içim açılıyor çünkü o kadar…

İleriye dönük plan yapanlardan mısın, yoksa hayatın götürdüğü yere gidenlerden misin?

Hiç planım yok. Yarından çok anlamıyorum, bugün kadarım.

Oyuncu olmasaydın hangi mesleği yapmak isterdin?

Terzi.

Bundan sonraki hayalin nedir?

Yönetmen olabilirsem ne hoş. Başka pek bir hayalim yok.

'AZİZ'İN 6. BÖLÜM ÖZETİ:

Adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir şehirde adalet uğruna savaşan 'Aziz', hayati bir karar vermek zorunda kalır. 'Dilruba' ve 'Adem' evlenmek üzereyken, 'Aziz’in tek bir hamlesi tüm dengeleri bozar. 'Aziz’in 'Dilruba’dan bir türlü kopamadığına şahit olan 'Efnan' yıkılmıştır, bir daha dönmemek üzere gitmeye karar verir. Aşk ve adaletin direnişine şahit olduğumuz bu bölümde herkes tek bir soruyla sınanır: Gitmek mi daha zordur yoksa kalmak mı?

Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

'Aziz' bu akşam saat 20.00'da SHOW TV ekranlarında...