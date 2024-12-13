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        Mardin'de minibüsün çarptığı genç öğretmen hayatını kaybetti

        Mardin'de yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki İngilizce öğretmeni Hatice Taşpınar, servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybederken, sürücü H.A. gözaltına alındı. Olay anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 14:12 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:12
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        Genç öğretmen kaza kurbanı oldu!
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        Mardin'in Midyat ilçesinde yolun karşına geçmeye çalışan 24 yaşındaki İngilizce öğretmeni Hatice Taşpınar'a servis minibüsü çarptı. Taşpınar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, servis şoförü gözaltına alındı.

        Mardin'de olay saat 07.30 sıralarında Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde meydana geldi.

        DHA'da yer alan habere göre Şehit Mehmet Sait Barış Anadolu Lisesi'nde görevli olan 24 yaşındaki ücretli İngilizce öğretmeni Hatice Taşpınar'a yolun karşısına geçtiği sırada, bir tekstil firmasına ait, 38 yaşındaki H.A.'nın kullandığı servis minibüsü çarptı.

        GENÇ ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

        Taşpınar yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşpınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Taşpınar'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Güvenlik kameralarına yansıyan kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada sürücü H.A. gözaltına alınırken, Taşpınar'ın, işlemlerinin ardından Midyat ilçesi kırsal Yenice Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

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        #mardin
        #Kaza
        #haberler
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