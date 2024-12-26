Genç muhabir defnedildi
42 yaşında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan şarkıcı Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek, son yolculuğuna uğurlandı
Muhabir Işık İpek’ten haber alamayan ailesi ve iş arkadaşları, salı günü dairesinin kapısını çilingirle açtırmış, 42 yaşındaki basın mensubunun cansız bedeniyle karşılaşmıştı. İpek'in hayatını kalp krizi nedeniyle kaybettiği öğrenildi.
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Işık İpek, son yolculuğuna uğurlandı.
Ailesi, mesai arkadaşları ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı cenazede, kardeşleri; Yaşar İpek ile Eylem İpek taziyeleri kabul etti.
Işık İpek’i son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında Mahsun Kırmızıgül, Bengü, Demet Özdemir, Merve Özbey, Derya Uluğ, Elif Buse Doğan gibi tanınmış simalar yer aldı. Genç muhabir, ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.