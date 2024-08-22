Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
İstanbul Sultangazi'de, Tiktok'ta yayın yapan genç kız, yayınlarından rahatsız olan akrabaları tarafından sokak ortasında dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde TikTok'ta canlı yayın yapan Sevda K., yayını durdurması konusunda uyarıda bulunan akrabalarının saldırısına uğradı.
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Olay, dün akşam 23.30 sıralarında Sultanagazi'nin Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta yayın yapan Sevda K., akrabaları tarafından yayın yapmaması yönünde uyarıldı. Yayınlarına devam eden Sevda K. ile sokakta karşılaşan akrabaları tartışmaya başladı.
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