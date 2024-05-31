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Erzincan’da annesiyle yaşayan İ.A. (16), bir süre önce Erzurum’a geldi. İddialara göre; önceki gün akşam saatlerinde arkadaşları ile gezmek için dışarı çıkan İ.A. gece 23.00’da anneannesinin evine döndü.

DARP EDEN DAYISINA BIÇAKLA SALDIRDI İHA'da yer alan habere göre sabaha doğru İ.A. ile aynı evde bulunan dayısı Murat T. arasında bir tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve iddiaya göre İ.A. kendisini darp eden dayısı Murat T.’ye bıçakla saldırdı.

BOĞAZINDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI Boğazından ve göğsünden bıçak darbeleri alan Murat T. kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 unsurları ve polis sevk edildi. Ağır şekilde yaralanan Murat T., kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. DİĞER DAYISI İLE YARALI DAYISINI SÜRÜKLEMİŞ Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İ.A.'nın diğer dayısı ile birlikte yaraladığı dayısı Murat T'yi sürükleyerek taşıdıkları görüldü. KASTEN ÖLDÜRMEDEN TUTUKLANDI Poliste ifadesi alınan ve daha sonra mahkemeye çıkarılan İ.A., kasten öldürme suçundan tutuklanarak Erzurum Cezaevine gönderildi. GENÇ KIZ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI Öte yandan İ.A.'nın hakkında yakalama kararı ve 20'den fazla suç kaydı bulunduğu öğrenildi.