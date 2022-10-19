Genç kadın ve babası, şikayetçi oldukları gün öldürüldü!

Kocaeli'de Ömer Sorguç'un (25), boşanma aşamasındaki eşi Beyza Sorguç (23) ile kayınpederi Şahin Kılıç'ı öldürdüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.
DHA'nın haberlerine göre, Ömer Sorguç'un, günlerdir aile üyelerine ölüm tehditleri içeren mesajlar attığı, bu nedenle baba ve kızın polis merkezine gidip şikayette bulunduğu, evlerine döndükleri sırada da olayın yaşandığı belirtildi.
Olay, dün öğle saatlerinde, Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Sorguç, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi Beyza Sorguç'un bulunduğu eve geldi. Apartmanın önünde saatlerce bekleyen Ömer Sorguç, Beyza Sorguç ile babası Şahin Kılıç'ın otomobille evlerine geldiklerini gördü. Ömer Sorguç, tabancayla Şahin Kılıç'ı otomobilde, Beyza Sorguç'u ise binanın merdivenlerinde vurdu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, baba ve kızının hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kaçan Ömer Sorguç, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli hemşire Beyza Sorguç'un, 2019'da Ömer Sorguç ile Şanlıurfa'da evlendiği ve 1 ay evli kaldıktan sonra Başiskele ilçesindeki babasının evine gelip boşanma davası açtığı belirtildi. Olaydan önce Ömer Sorguç'un başta Şahin Kılıç olmak üzere aile üyelerine ölüm tehditleri içeren mesajlar attığı öğrenildi.
GÖZLEM YAPMIŞ
Ömer Sorguç'un olaydan 3 gün önce ailenin yaşadığı binanın önünde ve çevresinde gözlem yaptığı öğrenildi. Olay günü baba ve kızın, Ömer Sorguç'un tehdit mesajları üzerine polis merkezine gidip şikayette bulunduğu, evlerine döndüklerinde de öldürüldükleri ifade edildi.
Şahin Kılıç ile kızı Beyza Sorguç´un cenazeleri bugün toprağa verilecek.
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