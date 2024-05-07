'Genç Günler' festivali 8 Mayıs'ta başlıyor

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Kurulduğu günden bu yana Türk tiyatrosunun yaratıcı atılımlarına öncülük eden, çağdaş sanat düzeyinin yükselmesini önceleyen İBB Şehir Tiyatroları; tiyatronun kadim eğitim yöntemlerinden biri olan “usta-çırak” ilişkisini, Darülbedayi sahnelerinde yaşatmaya devam ediyor.

Gelenek Devam Ediyor, Gençler Ustalarıyla Bir Araya Geliyor

İstanbul’un en önemli gençlik ve sanat buluşması olan Genç Günler; usta isimlerle düzenleyeceği atölye ve söyleşiler eşliğinde, kültür meşalesini gençlere uzatacak.

Tiyatronun seçkin eserlerini seyrettiğimiz koltuklarımızda usta isimler bu kez ilham veren sanat yolculuklarından bahsedecek, bilgi ve görgülerini paylaşacak. Bizlere kılavuzluk edecek söyleşilerin ve atölyelerin programı şu şekildedir: SÖYLEŞİLER Müjdat Gezen 11 Mayıs Cumartesi 18.30– Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Tiyatromuzun, sinemamızın ustalarından Müjdat Gezen, kurduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde yıllardır öğrenci yetiştiriyor. Çocukluk yaşlarda çıktığı sahneden hiç kopmayan Gezen, 1961 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girmiş, özel tiyatrolarda tiyatromuzun usta isimlerinden Münir Özkul, Muammer Karaca ve Ulvi Uraz tiyatrolarında sahneye çıktı. Aynı zamanda yazar ve şair de olan Müjdat Gezen uzun sanat yolculuğunu, gençleri ve tiyatroyu anlatacak.

Okan Bayülgen 16 Mayıs Perşembe 18.30 Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Okan Bayülgen, konservatuvar mezunu bir oyuncu. Devlet Tiyatroları’nda bir süre çalışmış, en genç tiyatro yönetmeni olarak tanınmıştır. 1993 yılında tiyatrodan ayrılan Bayülgen, 1990’lı yıllardan itibaren, televizyon ekranlarında yaptığı programlarla tanındı. Kurduğu Dada Cabare’de tiyatro, müzik ve söyleşi içerikli programlar düzenledi. Şu aralar yazdığı, yönettiği ve rol aldığı Richard oyunuyla uzun bir aradan sonra oyuncu olarak tiyatroya döndü. Aynı zamanda Yıldırım Fikret Urağ’ın yönettiği “Otelde” isimli oyunda da rol alan Bayülgen, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda yazdığı, yönettiği ve rol alacağı “Dracula” isimli oyunun hazırlıklarını sürdürüyor. Okan Bayülgen ile 1990’lı yılların başından itibaren yaptığı televizyon ve radyo programlarıyla kendine özgü bir üslup yakalayan Bayülgen ile tiyatrodan ekrana ve sinemaya uzanan, seslendirme, fotoğrafçılık gibi farklı alanlarda profesyonel ilgisiyle devam eden sanat yolculuğunu anlatacak.

REKLAM Mehmet Günsür 17 Mayıs Cuma 19.00 Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi 7 yaşında kamera ile tanışan, 14 yaşında Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi ustalarla birlikte Bahar Mimozaları dizisinde rol alan Mehmet Günsür, Ferzan Özpetek’in “Hamam” filmindeki rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Bu filmden sonra kariyerine oyuncu olarak devam etme kararı alan Günsür, sinemada ve televizyonda birçok yapımda rol aldı. Mehmet Günsür ile kariyerini ve oyunculuk yolculuğunu anlatacak.

ATÖLYELER İBB Şehir Tiyatroları yazarlık, oyunculuk, kukla-maske yapımı, yaratıcılık, beden, hareket vb. güncel konularda birbirinden önemli eğitmenlerle atölyeler düzenliyor. Atölyelerin ücretsiz davetiyeleri, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/, biletinial.com adreslerinden ve mobil uygulamamızdan temin edilebilir. REKLAM AHMET SAMİ ÖZBUDAK-YAZARLIK ATÖLYESİ

9 MAYIS PERŞEMBE Saat 17.30-19.30 GAZHANE MEYDAN SAHNE SOKAKTAN SAHNEYE Son yıllarda yazdığı Hayal-i Temsil, Meçhul Paşa, Gomidas oyunları ve Balat Monologlar Müzesi çalışması ile yeni yazarları teşvik eden, bir araya getiren oyun yazarı-yönetmen Ahmet Sami Özbudak yazarlık atölyesinde gündelik hayatın büyülü malzemesi ve yaşanmışlığı nasıl oyun metnine dönüşür, hayat sahnede nasıl gerçeklik bulur? Hayatı ve hikâyeyi araştıran bir atölye çalışması ile katılımcılarla buluşacak.

MURAT DALTABAN-YÖNETMENLİK ATÖLYESİ 10 Mayıs Saat 17.30-19.30 GAZHANE MEYDAN SAHNE “Boş mekânı doldurmak” Mekân-zaman-anlam üzerine bir deneme DOT Tiyatronun kurucularından, İskoçya-Edinburgh’ta yönettiği "Gergedan" oyunu ve geçtiğimiz sezon Nilüfer Kent Tiyatrosu’nda yönettiği "1984" oyunu ile “En İyi Yönetmen Ödülü” alan Murat Daltaban özellikle DOT TİYATRO sürecinin en dikkat çekici yanlarından olan repertuar oluşturma, uzamdan mekan ve seyir alanı yaratma konuları üzerine deneyimlerini örneklerle katılımcılarla paylaşacak.

YELDA BASKIN-YÖNETMENLİK ATÖLYESİ 11-12 MAYIS Saat 17.30-19.30 GAZHANE MEYDAN SAHNE BİR TİYATRO OYUNU YAPMAK Yönetmen Yelda Baskın “Tiyatro Oyunu Yapmak” başlıklı atölyede seçtiği bir metnin kılavuzluğunda, ka)lımcılarla; bir oyunun hazırlık sürecini, me$n ile ilişkilenme biçimini, oyuncularla ve tasarımcılarla kurduğu ilişkiyi paylaşacak. CANDAN SEDA BALABAN – KUKLA- MASKE ATÖLYESİ

11-12-13 MAYIS Saat 12.00-16.00 HARBİYE MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ STÜDYO 1 3 günlük bu atölye sürecinde koli kartonlarından maske ve kukla yapımı öğretilecek. Günümüzde çok tüketilen 2 boyutlu bir geri dönüşüm materyalini 3 boyutlu sahnede kullanılabilecek artistik bir forma dönüştürmek üzere beceriler geliştirirken aynı zamanda atölye sonunda üretilen maske ve kuklaların oynatımı ile ilgili de bir çalışma yapılacaktır. Kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır. *Atölyeye katılmak isteyenlerin gencgunleratolye@ibb.gov.tr adresine katılmak istediğiniz atölyeyi belirterek katılım talebi içeren bir mail göndermeleri gerekmektedir.

MELTEM CUMBUL- OYUNCULUK ATÖLYESİ 13-14 Mayıs Saat 16.00-19.00 Müze Gazhane Meydan Sahne "Günümüz Sahnelerinde Fütursuz Oyunculuk: Enstrüman, İşçilik, Oluş Hali; Eric Morris Sistemiyle Oyunculuk" Stanislavsky Sistem ve Eric Morris Sistem, Meltem Cumbul tarafından katılımcılara, Türkçe’de mevcut Stanislavski’ye ait ‘Bir Aktör Hazırlanıyor’ ve ‘Bir Karakter Yaratmak’, Eric Morris’e ait ‘Lütfen Rol Yapmayın’ ve ‘Fütursuz Oyunculuk’ da yer alan ‘Oluş Hali’ ve ‘Fütursuzluk’ dışında ‘Mutlak Bilinçle Oynamak’ ismini taşıyan 4.kitabında yer alan ‘Mutlak Bilinç’ le bilinçdışı dürtülerin bilinçli hareketlerle bağlantı kurduğu veya bu hareketleri besleyen kavramını da çalışmalara dahil eden bir işçilik süreci sunulacak.

Derslerde grup çalışmalarının yanı sıra örnek teşkil etmesi için birkaç katılımcı ile birebir çalışılacak, gün bu şekilde tamamlanacaktır. Edinilmesi ve okunması gereken kitaplar; Stanislavski’ye ait, ‘Bir Aktör Hazırlanıyor’, ‘Bir Karakter Yaratmak’, Eric Morris’e ait, ‘Lütfen Rol Yapmayın’, ‘Fütursuz Oyunculuk’, ‘Aktörü Özgürleştirmek”, ‘Mutlak Bilinçle Oynamak’ Yanınızda kendinize ait müzik arşiviniz ve kulaklıklarınız, matınızı getirmenizi rica ederiz. Çalışmaya uygun düşecek rahat kostüm seçiminde bulunmanız iyi olur. Tirat ya da sahne çalışması için, tirat ve sahne seçimleri, Türkçe yayını gerçekleşmiş, çağdaş eserler olması gerekmektedir. Bu tirat ve sahnelerin ezberleri yapılmış olarak gelinmesini rica ederiz. Çalışacağınız eserleri okumanız ve çalışacağınız eserlere uygun kostüm ve obje parçalarını yanınızda getirmeniz uygun olacaktır. Şimdiden iyi yolculuklar…

Atölye katılımcı sayısı 14 kişi ile sınırlıdır. Atölyeye aktif katılımcı olmak için gencgunleratolye@ibb.gov.tr adresine katılmak istediğiniz atölyeyi belirterek katılım talebi içeren mail göndermeniz gerekmektedir. REKLAM TUĞÇE TUNA- HAREKET ATÖLYESİ 16 MAYIS Saat 18.00-20.00 Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Stüdyo 1 AKSİYON STRATEJİLERİ

Güncel beden bilimi ve somatik yaklaşımlarla; hareket mekaniği ve duyusal algı üzerine yoğunlaşılan atölye'de, kinestetik yaratıcılık aracılığıyla fiziksel limitlerin analiz edilip geliştirilmesine odaklanılıyor. Beden, hareket, enerji, mekan, zaman varyasyonları etkisiyle oluşturulan çeşitli aksiyon stratejileri, katılımcılara fiziksel bir keşif ortamı sağlaması için öneriler sunuyor. *Atölye katılımcı sayısı 25 kişi ile sınırlıdır. Atölyeye aktif katılımcı olmak içingencgunleratolye@ibb.gov.tr adresine katılmak istediğiniz atölyeyi belirterek katılım talebi içeren mail göndermeniz gerekmektedir.

REKLAM LEELA ALANİZ -BİR YAZAR / SANATÇI GELİŞTİRMEK - ATÖLYE ÇALIŞMASI 15, 16, 17 Mayıs saat 12.00-16.00 / Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi-Stüdyo 2 Atölye, Leela Alaniz tarafından son 25 yılda geliştirilen ve esasen oyuncu/dansçı için iki çağdaş tekniğin uygulanmasından türetilen metodolojiye odaklanıyor: Birincisi, Grotowski'nin "Organik Soy "una dayanan bir Tiyatro Antropolojisi grubuyla uzun bir pratik çalışma dönemi boyunca geliştirilen organik araştırma. Bu çalışma, bedenin içsel dürtüsünün ve sanatsal yaratım için bedenin potansiyelinin araştırılmasıyla ilgilidir; ikincisi, Etienne Decroux'nun "Corporeal Mime" tekniğiyle tiyatroya çok farklı bir fiziksel yaklaşım. Bu çalışma, artikülasyonlar, ağırlık ve karşı ağırlık ve dinamo-ritim (hız, direnç ve bedenin ya da bedenin parçalarının uzay ya da güzergahları üzerindeki tasarımlarının kombinasyonları açısından hareketlerin nitelikleriyle ilgili) tekniğini inceleyerek bedeni bir enstrüman olarak öğrenmek ve eğitmekle ilgilidir. Bu tekniklerin birleştiği nokta, aktör/dansçı için bir sahne varlığı geliştirmek ve bir yaratıcı olarak özerkliği güçlendirmek gibi aynı amaca sahiptir.

Bu farklı teknikler iki farklı kutba hitap eder: "Organikliğe karşı yapı/hassasiyet" ya da "spontanlığa karşı teknik/rijor", ancak bu iki kutbun birleştiği çeşitli noktalar vardır: REKLAM - Doğal Varlık - Enerji akışının önemi - Hareket bilgisi ve ustalığı - Duyguların farkındalığı ve kontrolü ve bunları somutlaştırma becerisi - Oyuncunun bir yazar/icracı olarak yaratıcı olma olasılığı. Organik süreçlerin egzersizleri, bedenin fizikselliğinin ötesine yayılan omurga kolonu seviyesinde başlayan enerjik akışı serbest bırakır. Bunu yaparken fiziksel, duygusal ve zihinsel merkezlerin farkındalığına, dikkatine ve bütünleşmesine olanak tanır.

Bedensel Mim, bedenin farklı bölümlerini izole eder, artikülasyonlarda ustalaşır ve bunları çeşitli hızlar, dirençler ve bedensel hareket tasarımlarıyla kullanır. Oyuncu/dansçı kişisel kompozisyonlar yaratmanın olanaklarını keşfeder. Atölye katılımcı sayısı 18 kişi ile sınırlıdır. Atölyeye aktif katılımcı olmak içingencgunleratolye@ibb.gov.tr adresine katılmak istediğiniz atölyeyi belirterek katılım talebi içeren mail göndermeniz gerekmektedir.