Songül'ün Sadi'ye olan duygularını açık açık dile getirdiği tanıtımda romantizmin dozu giderek artıyor. Araz'ın Aylin'i öpmesi izleyenleri şaşırtırken, ikiliyi gören Gizem'in tepkisi dikkat çekiyor. Mert'in mahkemesinin sonucu ise merakla bekleniyor.

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Songül'e daha fazla zarar vermek istemeyen Sadi, Songül'ü bırakıp yeniden eski hayatına dönmeye karar verdi. Yaver, Yedi Emin'in peşindeki adamların İstanbul'da olduğu haberini Sadi'ye verdi. Sadi'nin eve gelmemesiyle meraklanan Songül, Sadi'yi aramaya çıktı. Sadi'yi büyük bir tehlikenin eşiğindeyken yalnız bırakmayan Songül, Sadi ile birlikte çatışmaya girdi. Sadi'nin peşindeki adamlardan kurtulan ikili, aralarındaki sorunu da geride bıraktı. Kıvanç, Derya'nın karşısına çıkarak kafasındaki şüpheleri dile getirdi. Derya duyduklarına anlam veremezken Mert'in tutuklandığını öğrendi. Mert'in başına gelenlerle büyük bir şok yaşayan Derya, Songül'den yardım istedi. Songül ve Sadi, Mert'in yanında olup ona destek oldular. Kıvanç ise yanlış anladığını fark edince Derya'dan özür diledi. Gizem, Mert'i babasının katili olarak karşısında görünce büyük bir şok yaşadı. Araz, Gizem'i yalnız bırakmazken, Mert'in içinde bulunduğu durum 'Gelincikler ve Kelebekler'i tekrar karşı karşıya getirdi. Emniyetteki köstebeğin peşinde olan Songül ve Sadi, bu bölümde aradıkları kişiye sonunda ulaştılar. Songül babası hakkında ulaştığı bir delili Serdar'la paylaşarak ona büyük bir oyun oynadı. Serdar, Songül'den aldığı bilgilerle delili ele geçirdiğini sanırken suçüstü yakalandı.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 23. Bölüm 2. Tanıtımı;



Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.