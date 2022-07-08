Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. bölüm tanıtımı yayınlandı!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 1. bölüm tanıtımı yayınlandı! Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi ilk bölüm fragmanı

Show TV ekranlarının yeni dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi gelsin izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte merakla beklenen dizinin ilk bölüm tanıtımı...

Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini anlatacak dizinin fragmanı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 21 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de başlıyor.