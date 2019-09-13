Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri, Bursa’nın kıyı ilçeleri, Kütahya’nın batı, Afyonkarahisar’ın güney ve batı kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Manisa ve Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa çevreleri ile İzmir'in doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın Marmara Bölgesi (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir) ile Kuzey Ege'de (İzmir ve Manisa) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden; Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANKARA 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ANTALYA 25°C, 31°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık