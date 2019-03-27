27 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kira beyannamesi nasıl verilir? Kira beyannamesi ödemeleri nasıl yapılır? soruları kirada gayrimenkulu olanlar tarafından araştırılıyor. Kira beyannamesi için 25 Mart olarak verilen süre, 1 Nisan'a kadar uzatıldı. Kira beyannamesi vermeleri gerektiği halde vermeyenler cezalı duruma düşecek. İşte kira beyannamesi ile ilgili tüm detaylar...
KİRA BEYANNAMESİNİ KİMLER VERMELİ?
- Mesken kira gelirinin 4.400 TL istisna düşüldükten sonraki kalan tutar ile işyeri kira gelirlerinin toplamı 2018 yıl için 34.000 TL'yi aşması halinde mesken ve işyeri için beyanname verilmesi gerekmektedir.
- Mesken kira gelirinin 4.400 TL istisna düşüldükten sonraki kalan tutar ile işyeri kira gelirlerinin toplamı 2018 yıl için 34.000 TL'yi aşmaması halinde ise işyeri kira geliri beyan edilmeyip sadece mesken kira geliri beyan edilecektir.
KİRA BEYANNAMESİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN
- Eğer mesken kira geliri 4.400 TL istisna tutarının altında ise mesken kira geliri toplama dahil edilmeyecektir.
- İşyeri kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.
- Götürü gider yönteminin seçilmesi halinde 4.400 TL mesken istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden %15 oranında indirim uygulanır.
- Kiraya verilen gayrimenkul elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5'i tutarında indirim sadece mesken olarak kiraya verilen gayrimenkul için geçerli olup işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller bu indirimden yararlanamayacaktır.
- Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
- Mükellefler 01/01/2018-31/12/2018 dönemine ait beyana tabi kira gelirlerini 2019 yılı mart ayının 1-25 inci günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.
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- İşyerlerini Basit Usul'e tabi mükelleflere kiraya verenlerin 01/01/2018-31/12/2018 tarihleri arasında elde ettikleri kira gelirleri 1.800 TL yi geçiyorsa GMSİ-Kira Beyannamesi vermeleri gerekmektedir.
KİRA BEYANNAMESİ ÖDEMELERİ NERDE, NASIL YAPILIR?
Ödemelerinizi herhangi bir vergi dairesine giderek ya da aşağıda listelenen yöntemlerden biri ile yapabilirsiniz.
|Banka Adı
|Şube
|İnternet
Bankacılığı
|Kredi Kartı
İle Ödeme
|Sistemden Kredi
Kartı İle Ödeme *
|Sistemden Banka
Kartı İle Ödeme *
|Hesaptan Havale
İle Ödeme
|Yabancı Ülke Banka ve Kredi
Kartı İle Ödeme ***
|AKBANK
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|-
|AKTİF YATIRIM BANKASI
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|-
|ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI
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|-
|-
|ALTERNATİFBANK
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|-
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|-
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|-
|ANADOLU BANKASI
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|-
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|-
|-
|ARAP TÜRK BANKASI
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|-
|-
|-
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|-
|BURGAN BANK
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|-
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|-
|CİTİBANK
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|-
|-
|-
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|-
|DENİZBANK
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|-
|FİBABANKA
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|-
|-
|-
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|-
|FİNANSBANK
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|-
|GARANTİ BANKASI
|✔
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|-
|HSBC BANK
|✔
|✔
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|-
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|-
|ICBC TURKEY BANK
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|-
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|-
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|-
|İNG BANK
|✔
|✔
|✔
|✔
|-
|✔
|-
|KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI
|✔
|✔
|✔
|-
|-
|✔
|-
|ODEABANK
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|-
|PTT BANK
|✔
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|ŞEKERBANK
|✔
|✔
|✔
|✔
|-
|✔
|-
|T.C. ZİRAAT BANKASI **
|✔
|✔
|✔
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|✔
|✔
|-
|T. HALK BANKASI
|✔
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|-
|T. İŞ BANKASI **
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|-
|T. VAKIFLAR BANKASI
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|✔
|✔
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|✔
|✔
|-
|TÜRK EKONOMİ BANKASI **
|✔
|✔
|-
|✔
|-
|✔
|-
|TURKISHBANK
|✔
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|-
|-
|-
|-
|-
|TURKLAND BANK
|✔
|✔
|-
|-
|-
|-
|-
|TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI
|✔
|✔
|✔
|✔
|-
|✔
|-
|YAPI ve KREDİ BANKASI
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|-
|VAKIF KATILIM BANKASI
|✔
|✔
|-
|-
|-
|✔
|-
|ZİRAAT KATILIM BANKASI
|✔
|✔
|-
|-
|-
|✔
|-
* Verginizi Sisteme Giriş yaparak anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartları ile ödeyebilirsiniz.
** T.C. Ziraat Bankası, T.İş Bankası ve T.Ekonomi Bankası ATM'lerinden, kendi müşterileri için kartlı giriş ile hesaptan, kendi müşterisi olmayanlar için kartsız giriş ile para yatırarak ödeme yapabilirler.
*** www.gib.gov.tr adresi üzerinden yabancı ülke banka ve kredi kartlarıyla ödeme yapılabilmektedir.
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