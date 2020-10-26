Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) alımı için adaylar, en fazla 5 il tercihinde bulunabilecek. Bu tercihlerin ardından 12 Aralık 2020 tarihinde sınava girecek olan adaylar, değerlendirme sonuçları için bekleyişe başlayacak. Peki, Gelir Uzman Yardımcısı başvurusu nereden ve ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
GELİR UZMAN YARDIMCISI BAŞVURULARI
Gelir Uzman Yardımcısı Başvurular, 9 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayıp, 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir.
- Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.
- Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir
GELİR UZMAN YARDIMCISI SINAVI NASIL YAPILACAK?
Giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.
- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.- Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.
Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi;Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, idare Hukuku ve idari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk,
Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-şirketler-Kıymetli Evrak),icra ve iflasHukuku (Genel Hükümler).
iktisat Grubu; Makro iktisat, Mikro iktisat, Uluslararası iktisat, işletme iktisadı, UluslararasıEkonomik ilişkiler ve Kuruluşlar.
Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, şirketler Muhasebesi, MaliTablolar Analizi, Ticari Hesap.
SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genelşartları taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idaribilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllıkfakültelerden birini bitirmiş olmak,
- 01.01.2020 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 tarihinde veyabu tarihten sonra doğmuş olmak),
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
- ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS(A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
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